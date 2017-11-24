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Trump ile Erdoğan telefonda görüşecek

ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüşeceğini açıkladı.

Trump ile Erdoğan telefonda görüşecek

ANKARA (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüşeceğini açıkladı.

Trump, şahsi Twitter hesabından yayınladığı mesajda "Ortadoğu'da başıma kalan bu kargaşayı çözmek üzere (ABD saatiyle) bu sabah Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüşeceğim. Bu işi çözeceğim ama en başında hayatlar ve dolarlar (6 trilyon) kaybetmemiz hataydı" diye yazdı.

ABD, Türkiye'nin sekiz saat gerisinde bulunuyor.

Will be speaking to President Recep Tayyip Erdogan of Turkey this morning about bringing peace to the mess that I inherited in the Middle East. I will get it all done, but what a mistake, in lives and dollars (6 trillion), to be there in the first place!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 Kasım 2017

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Anahtar Kelimeler:
CumhurbaşkanıRecep Tayyip ErdoğanTürkiye
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