Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam caz festivali Lebogang Manyama 4. hafta maçları
Kadınlara internet eğitimi
Kadınlara internet eğitimi
ALES'te köklü değişiklik
ALES'te köklü değişiklik
Hedef Güney Kore'yi geçmek
Hedef Güney Kore'yi geçmek
Hobisi ekmek kapısı oldu
Hobisi ekmek kapısı oldu
7 bin 700 metre kazıldı
Avnupa'nın en uzun tüneli olacak

Trump ile Kral Selman Beyaz Saray'da görüşecek

- ABD Başkanı Trump ile telefonda görüşen Suudi Arabistan Kralı Selman'ın, 2018 yılının ilk aylarında Washington'a ziyarette bulunacağı bildirildi

Trump ile Kral Selman Beyaz Saray'da görüşecek

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi yapan Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in yılbaşından sonra Washington'a bir ziyaret gerçekleştireceği belirtildi.

Beyaz Saray, Trump-Kral Selman görüşmesine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

"İki lider, Ortadoğu'da güvenlik ve refahın artırılması da dahil ortak önceliklerin geliştirilmesinin yollarını tartıştı." ifadesine yer verilen açıklamada, Kral Selman'ın 2018 yılının ilk aylarında Beyaz Saray'ı ziyaret ederek Trump ile görüşeceği bildirildi.

Daha önce de birçok kez telefon görüşmesi yapan iki lider, geçen mayıs ayı sonunda Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir araya gelmiş, söz konusu ziyarette iki ülke arasında 40'a yakın kalemde toplam 380 milyar dolarlık silah anlaşmasına imza atılmıştı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
ABDBeyaz SarayDonald TrumpSuudi ArabistanSuudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdulaziz
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5