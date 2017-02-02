Trump ile Schwarzenegger arasında 'Çırak' tartışması

WASHINGTON

ABD Başkanı Donald Trump, başkent Washington'da bu yıl 65'incisi düzenlenen ve dünyanın birçok ülkesinden farklı dinlere mensup 3 bin kadar din ve hukuk adamının katıldığı "Ulusal İbadet Kahvaltısı"na katıldı.

Trump'ın dini temalı kahvaltıdaki konuşmasına, daha önce kendisinin sunduğu "Çırak" (Apprentice) programının sunucusu ünlü oyuncu ve eski California Valisi Arnold Schwarzenegger ile ilgili sözleri damga vurdu.

Konuşmasını yapmak üzere kürsüye (Çırak programının yapımcısı) Mark Burnett tarafından davet edilen Trump, Burnett hakkında konuşurken bir anda sözü programa getirdi.

"Arnold'a dua edelim"

Amerikan NBC kanalında yayınlanan programı sunduğu dönemde reytinglerinin daha yüksek olduğunu, 2015 yılında başkanlık yarışı için ayrıldıktan sonra ise reytinglerin düşüşe geçtiğini ifade eden Trump, "Reytingler için Arnold'a dua edelim." dedi.

Schwarzenegger: İşlerimizi değiştirelim, insanlar rahat uyusun

Schwarzenegger ise Twitter üzerinden yayınladığı video Trump'a yanıt verdi.

Ünlü oyuncu, "Hey Donald. İyi bir fikrim var. Neden işlerimizi değiştirmiyoruz? Sen TV'ye geç, çünkü reyting konusunda uzmansın. Ben de senin işini alayım. Böylece insanlar yeniden rahat uyusun." dedi.

Sosyal medyada hızla yayılan video, Amerikan medyasında "Trump-Schwarzenegger atışması" şeklinde yeni bir tartışma başlattı.

Muhabir: Hakan Çopur