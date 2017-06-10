Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape Adnan Tekçe otomotiv Çağdaş Kaya
Ziraat'in Genel Kurulu yapıldı
Ziraat'in Genel Kurulu yapıldı
Vakıfbank'a genel müdür oldu
Vakıfbank'a genel müdür oldu
THY yönetiminde değişiklik
THY yönetiminde değişiklik
Günde 5 liraya bayram kredisi
Günde 5 liraya bayram kredisi
LYS esnasında korna çalma çağrısı
LYS esnasında korna çalma çağrısı

Trump, İngiltere Başbakanı May ile görüştü

- ABD Başkanı Trump, İngiltere Başbakanı May'i telefonla arayarak seçim sonuçlarına ilişkin desteğini ve birlikte çalışma arzusunu dile getirdi

Trump, İngiltere Başbakanı May ile görüştü

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın, İngiltere Başbakanı Theresa May'i telefonla arayarak "seçim sonuçlarıyla ilgili samimi desteğini" dile getirdiği bildirildi.

Beyaz Saray, Trump-May görüşmesine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Başkan Donald Trump, seçimlerle ilgili samimi desteğini belirtmek için Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May ile görüştü. Başkan, ABD ile Birleşik Krallık arasındaki özel ilişkilere olan bağlılığının altını çizdi ve ilerleyen yıllarda da Başbakan ile çalışmayı arzu ettiğini vurguladı."

Birleşik Krallık'ta dün yapılan erken genel seçim sonuçlarına göre hiçbir parti tek başına hükümet kuracak çoğunluğa ulaşamamış, en fazla oyu alan ise Theresa May liderliğindeki Muhafazakar Parti olmuştu.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
ABDABD Başkanı Donald TrumpBaşbakan Theresa MayIngiltere
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5