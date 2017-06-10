Trump, İngiltere Başbakanı May ile görüştü

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın, İngiltere Başbakanı Theresa May'i telefonla arayarak "seçim sonuçlarıyla ilgili samimi desteğini" dile getirdiği bildirildi.

Beyaz Saray, Trump-May görüşmesine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Başkan Donald Trump, seçimlerle ilgili samimi desteğini belirtmek için Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May ile görüştü. Başkan, ABD ile Birleşik Krallık arasındaki özel ilişkilere olan bağlılığının altını çizdi ve ilerleyen yıllarda da Başbakan ile çalışmayı arzu ettiğini vurguladı."

Birleşik Krallık'ta dün yapılan erken genel seçim sonuçlarına göre hiçbir parti tek başına hükümet kuracak çoğunluğa ulaşamamış, en fazla oyu alan ise Theresa May liderliğindeki Muhafazakar Parti olmuştu.