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Trump Kuzey Kore konusunda Çin'i uyardı

- Başkan Trump: - "Suçüstü yakalandınız. Çin'in Kuzey Kore'ye petrol girişine izin vermesinden dolayı büyük hayal kırıklığına uğradım. Bunun devam etmesi durumunda Kuzey Kore sorununa dostça bir çözüm asla olmaz"

Trump Kuzey Kore konusunda Çin'i uyardı

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, Çin'in Kuzey Kore'ye petrol girişine izin verdiğini iddia ederek, "Suçüstü yakalandınız." ifadesini kullandı.

Başkan Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Çin'i hedef aldı.

Trump, "Suçüstü yakalandınız. Çin'in Kuzey Kore'ye petrol girişine izin vermesinden dolayı büyük hayal kırıklığına uğradım. Bunun devam etmesi durumunda Kuzey Kore sorununa dostça bir çözüm asla olmaz." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, kasım ayında Çin'e yaptığı ziyaret sırasında, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'le Kuzey Kore konusunun ele alındığı bir görüşme yapmıştı.

Çin Devlet Başkanı Şi, Trump'la düzenlediği ortak basın toplantısında "Kuzey Kore meselesinin diyalog ve müzakere ile çözülmesi noktasında mutabık kaldık ve bu doğrultuda ortak çaba göstereceğiz." açıklamasını yapmıştı.

Trump da aynı toplantıda, Kuzey Kore konusunda Çin'le aynı düşüncede olduklarını söylemiş, "Ne yazık ki bundan önceki hükümetlerimiz ABD-Çin ilişkilerinin kontrolden çıkmasına neden oldu. Ancak ben iki ülke arasındaki dengesizlikleri düzelterek her iki tarafın da menfaatine yönelik çalışacağım." değerlendirmesinde bulunmuştu.



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Anahtar Kelimeler:
ABDçinKuzey Kore
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