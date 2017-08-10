Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape sanal koruma Av. Figen Özbek transfer
Türk malını TTG tanıtacak
Türk malını TTG tanıtacak
Kadın avukat sayısı 2 kat arttı
Kadın avukat sayısı 2 kat...
e-hırsızlık uyarısı
e-hırsızlık uyarısı
Engellilere ithal araç kolaylığı
Engelliye araç kolaylığı
MESS Genel Sekreteri oldu
MESS Genel Sekreteri oldu

Trump Kuzey Kore'yi yine tehdit etti

- ABD Başkanı Trump: - "Kuzey Kore aklını başına alsın yoksa bu dünyada çok az ülkenin maruz kaldığı bir sıkıntı ile karşı karşıya kalacak" - "Size şunu söyleyeyim: Eğer Kuzey Kore sevdiğimize, temsil ettiklerimize, müttefiklerimize ya da bize yönelik bir saldırıyı aklından geçirirse kendinden çok çok endişe etsin. Çok endişe etsinler çünkü imkansız olduğunu düşündüğü şeyler başlarına gelecek"

Trump Kuzey Kore'yi yine tehdit etti

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore'ye yönelik "ABD'nin gazap ve öfkesi ile karşı karşıya kalacaklar" şeklindeki açıklamasının yeterince sert olmadığını belirterek "Kuzey Kore, aklını başına alsın yoksa bu dünyada çok az ülkenin maruz kaldığı bir sıkıntı ile karşı karşıya kalacak." dedi.

Trump, New Jersey'deki golf kulübünde tatildeyken Kuzey Kore devam eden gerilim de dahil birçok konunun ele alındığı ulusal güvenlik toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Hafta başında, Pyongyang'ı "ülkesinin gazap ve öfkesi ile karşılaşmakla" tehdit ettiği sözlerini Kuzey Kore'nin "saçma" olarak nitelediği hatırlatılan Trump, "Bu duyduklarını ilk kez duyuyorlar. Açıkçası insanlar o açıklamamın çok sert olduğunu düşünüyor. Belki de açıklamam yeterince sert değildi." dedi.

Hafta başındaki açıklamasından daha sert bir şey söyleyip söylemeyeceğine ilişkin soruya Trump, "Göreceksiniz." cevabını verdi.

Trump, Kuzey Kore'ye yönelik muhtemel bir saldırı hazırlığına ilişkin soru üzerine de "Bunları konuşmuyoruz. Asla konuşmam. Diğer yönetim gibi 'Dört ay içinde Musul'a giriyoruz.' demem. Ne olacağını göreceğiz." ifadesini kullandı.

Kuzey Kore ile görüşmelere açık olduğunu dile getiren Trump, 25 yıldır görüşmelerin devam ettiğini ancak bir yere varmadığını söyledi. Trump, şöyle devam etti:

"Bu ülkenin halkı rahat olsun. Size şunu söyleyeyim: Eğer Kuzey Kore sevdiğimize, temsil ettiklerimize, müttefiklerimize ya da bize yönelik bir saldırıyı aklından geçirirse kendinden çok çok endişe etsin. Çok endişe etsinler çünkü imkansız olduğunu düşündükleri şeyler başlarına gelecek."

Çin ve Rusya'nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) Kuzey Kore'ye karşı yaptırım kararına destek vermesini takdir eden Trump, "Kuzey Kore aklını başına alsın yoksa bu dünyada çok az ülkenin maruz kaldığı bir sıkıntı ile karşı karşıya kalacak." diye konuştu.

Kuzey Kore'nin balistik füzelerine entegre edebilecekleri nükleer savaş başlıkları üretmeyi başardığına ilişkin iddiaların ortaya atılması üzerine Trump, Kuzey Kore'nin ABD'yi tehdit etmesi durumunda "daha önce görülmemiş bir gazap ve öfke ile karşı karşıya kalacaklarını" söylemişti.

Trump'ın bu açıklamaları üzerine Kuzey Kore devlet televizyonu Kim Jong-un yönetiminin ABD'ye bağlı Guam Adası'nı vuracağına dair bir haber geçmiş bunun üzerine de ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Kore yönetimini "rejimini ve halkını yıkıma götürecek bir eylemi tasavvur etmeyi bırakması" çağrısında bulunmuştu.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
ABDFüzeKuzey KorePyongyangTrump
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5