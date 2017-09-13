Trump, Malezya Başbakanı Rezak ile görüştü

WASHINGTON - (AA) - ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da görüşen Malezya Başbakanı Necip Rezak, Trump'a, "İdeolojik savaş anlamında da katkı yapacağız çünkü kalpleri ve zihinleri de kazanmalısınız. Buradaki anahtar nokta, dünya genelindeki ılımlı ve ilerlemeci rejimleri ve yönetimleri desteklemektir; çünkü İslam'ın gerçek ve otantik yüzü budur." tavsiyesinde bulundu.

Trump, Beyaz Saray'da ağırladığı Malezya Başbakanı Rezak ve heyetiyle bir görüşme gerçekleştirdi ve basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İki ülke arasındaki ilişkilerin özellikle ekonomik anlamda geliştiğine işaret eden Trump, Malezya ile 10 ila 20 milyar dolar arasında toplam hacmi olan birkaç anlaşma üzerinde çalıştıklarını ifade etti.

Malezya'nın ABD'deki önemli yatırımcı ülkelerden biri olduğunu dile getiren Trump, "ABD'de yaptığınız tüm yatırımlar için teşekkür ediyorum. Ayrıca Başbakan, (Malezya'da) DEAŞ ve diğer terör örgütlerini engellemede önemli bir rol oynamaktadır ve terörle mücadelede oldukça güçlüdür. Bu da ABD için oldukça önemlidir." şeklinde konuştu.

Malezya'nın artık Kuzey Kore ile iş yapmadığına da vurgu yapan Trummp, bu konuda da Başbakan Rezak'ı tebrik ettiğini ifade etti.

Rezak'tan Trump'a "kalpleri kazanın" tavsiyesi

Daha sonra söz alan Rezak ise başta DEAŞ olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı verdikleri mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğini belirtti.

Rezak, "İdeolojik savaş anlamında da katkı yapacağız çünkü kalpleri ve zihinleri de kazanmalısınız. Buradaki anahtar nokta, dünya genelindeki ılımlı ve ilerlemeci rejimleri ve yönetimleri desteklemektir; çünkü İslam'ın gerçek ve otantik yüzü budur. İlerlemeci ve ılımlı rejimlere ne kadar yakın olursanız Müslüman dünyanın kalbini ve zihnini kazanma anlamında o kadar iyi olur." şeklinde konuştu.

Malezya ABD'ye daha fazla yatırım yapacak

Rezak, ABD'ye somut önerilerle geldiklerini anlattı ve ikili ilişkilerde 60. yılı kutladıklarını hatırlattı.

Malezya Havayolları'nın Boeing'den 33 yolcu uçağı alımı noktasında çaba gösterdiğini kaydeden Rezak, 5 yıllık süre içinde yaklaşık 10 milyar dolarlık bu anlaşmayı yapmaya hazır olduklarını belirtti.

Malezya Başbakanı ayrıca, ülkesinin önemli fonlarından birinin ABD'de 7 milyar dolarlık bir yatırım yapmak üzere olduğunu ifade etti.

Muhabir: Hakan Çopur