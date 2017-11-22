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Trump-Putin görüşmesi

- Beyaz Saray açıklaması: - "İki lider, Suriye'deki iç savaşın ve insani krizin barışçıl yollarla sona erdirilmesi ve birleşik bir Suriye'nin istikrarının sağlanması için Cenevre görüşmelerinin önemi konusunda mutabık kaldı"

Trump-Putin görüşmesi

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki telefon görüşmesinde iki liderin birleşik bir Suriye'nin istikrarının sağlanması için Cenevre görüşmelerinin önemi konusunda mutabık kaldığı bildirildi.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada Trump ile Putin arasındaki telefon görüşmesinin 1 saatten uzun sürdüğü kaydedildi.

Görüşmede, 11 Kasım'da Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) zirvesinde iki ülke arasında varılan mutabakat metninin bir kez daha altının çizildiği belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Her iki lider de Suriye'deki iç savaşın ve insani krizin barışçıl yollarla sona erdirilmesi, yerlerinden edilmiş Suriyelilerin evlerine dönmesi ve zararlı müdahalelerden ve teröristlere sığınak olmaktan arınmış birleşik bir Suriye'nin istikrarının sağlanması için Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararının uygulanması ve BM öncülüğündeki Cenevre görüşmelerinin desteklenmesine vurgu yaptı."

Görüşmede ayrıca DEAŞ, El Kaide, Taliban ve diğer terör örgütlerine karşı Ortadoğu ve Orta Asya'da verilecek mücadeleye ilişkin de görüş alışverişinde bulunulduğu ifade edilen açıklamada, Ukrayna ve Kuzey Kore ile ilgili konuların da ele alındığı belirtildi.

- Soçi ve Cenevre vurguları dikkat çekti

Trump-Putin görüşmesine dair Kremlin'den yapılan açıklamada ise Soçi’de bugün Türk, Rus ve İranlı liderler arasında Suriye’nin ele alınacağı toplantıya yönelik de görüş alışverişinde bulunulduğu kaydedilmişti.

İki liderin, Suriye’nin toprak bütünlüğü, bağımsızlığı ve egemenliğinin muhafaza edilmesi konusunda görüş birliğine vardıkları belirtilmişti. Ayrıca Putin’in önceki gün Beşşar Esed ile gerçekleştirdiği görüşme konusunda da Trump’ı bilgilendirdiği ifade edilmişti.

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ABDDonald TrumpRusyaSuriyeVladimir Putin
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