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Trump: Suriye'de yaşananlar insanlık için yüz karasıdır

ABD Başkanı Trump, İdlib'de kimyasal silah kullanan Beşşar Esed rejimini sert sözlerle eleştirerek, "Suriye'de yaşananlar insanlık için yüz karasıdır." dedi.

Trump: Suriye'de yaşananlar insanlık için yüz karasıdır

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, Washington'dan Florida'ya giderken uçakta basın mensuplarına Suriye ile ilgili değerlendirmeler yaptı.

Esed rejimini sert sözlerle eleştiren Trump, "Suriye'de yaşananlar insanlık için yüz karasıdır. O (Esed) orada ve işlerini yürütüyor, dolayısıyla bir şeyler yapılmalı." şeklinde konuştu.

"Bunların olmasına izin verilmemeli"

Trump, "Bence Esed'in yaptıkları korkunç. Suriye'de olanlar en korkunç suçlardan biri. Bunların olmaması gerekiyor. Bunların olmasına izin verilmemeli." değerlendirmesini yaptı.

Diğer taraftan Amerikan medyasına konuşan Beyaz Saray yetkilileri ise "Trump’ın bazı kongre üyelerine Suriye’de askeri bir adım atmayı değerlendirdiğini" söylediğini belirtmişti.

Amerikan CNN televizyonunun haberine göre Beyaz Saray yetkilisi Trump’ın Suriye’de askeri bir adım atma konusunda kesin bir kararının söz konusu olmadığını, ancak konuyu Savunma Bakanı James Mattis ile istişare ettiğini ifade etmişti.

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ABDDonald TrumpDünyaSuriye
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