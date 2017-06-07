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Trump, Suudi Arabistan Kralı Selman ile telefonda görüştü

Beyaz Saray, görüşmede Trump ile Kral Selman'ın bölgedeki son gelişmeleri ele aldığını ve Trump'ın, Körfez İşbirliği Konseyinin bölgesel istikrar için önemini vurguladığını açıkladı.

Trump, Suudi Arabistan Kralı Selman ile telefonda görüştü

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump ile Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz arasındaki telefon görüşmesinde iki liderin bölgesel istikrar ve terörün finansmanının önlenmesi konularını ele aldığı bildirildi.

Beyaz Saray, Trump-Kral Selman görüşmesine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Başkan Donald Trump, iki kutsal mabedin muhafızı Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ile konuştu. İki lider terör örgütlerinin finansmanının ve bölgedeki herhangi bir ülke tarafından aşırılıkçılığın yaygınlaştırılmasının önlenmesiyle ilgili konuları ele aldı. Başkan, birleşik bir Körfez İşbirliği Konseyinin, bölgesel istikrarın yaygınlaştırılması ve terörün mağlup edilmesinde kritik olduğunun altını çizdi."

Trump, Katar ve bazı Körfez ülkeleri arasındaki krize ilişkin Twitter hesabından dün yaptığı paylaşımda Katar'ı hedef alarak, "Kral ve 50 ülke temsilcileriyle buluştuğum Suudi Arabistan ziyaretinin faydalı olduğunu görmek memnuniyet verici. Aşırılığın finansmanına karşı katı bir çizgiyi takip edeceklerini söylemişlerdi ve tüm göstergeler Katar'ı işaret ediyordu. Belki de bu, terör korkusunun sonunun başlangıcı olacaktır." değerlendirmesinde bulunmuştu.

ABD Savunma Bakanı Mattis, Katarlı mevkidaşıyla görüştü

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis'in, Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el-Atiye ile telefonda görüştüğü bildirildi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) sözcülerinden Laure Seal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bakan Mattis'in bugün Katarlı mevkidaşı ile görüştüğünü teyit ediyorum ancak görüşme ile ilgili verebileceğim herhangi bir detay yok." dedi.

Muhabirler: Hakan Çopur, Kasım İleri

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