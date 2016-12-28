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Trump Tower'da şüpheli paket alarmı

- Seçilmiş ABD Başkanı Trump'ın kullandığı Trump Tower, şüpheli paket ihbarının ardından tahliye edildi - Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, pakette oyuncakların bulunduğu anlaşıldı

Trump Tower'da şüpheli paket alarmı

NEW YORK (AA) - New York'ta, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'a ait Trump Tower'da bulunan şüpheli paketten oyuncaklar çıktı.

New York Polis Teşkilatına (NYPD) bağlı ekipler, Donald Trump'ın kullandığı Trump Tower'dan gelen şüpheli paket ihbarı nedeniyle alarma geçerek, binadaki kişileri tahliye etti.

Polisin ek güvenlik önlemleri aldığı olay yerinde, bomba imha uzmanları, itfaiye ve sağlık ekipleri hazır bekletildi.

Bomba imha uzmanlarının kontrolünden sonra paketin "güvenli" olduğu ve içinden oyuncakların çıktığı kaydedildi.

Trump ve ailesinin o sırada binada olmadığı belirtildi.

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