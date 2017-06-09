Trump ve Sisi telefonda görüştü WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin telefon görüşmesi yaptığı bildirildi.Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Trump ve Sisi'nin ilgili bütün ülkelerin Riyad Anlaşması'na sadık kalması...

09 Haziran 2017 Cuma 21:49