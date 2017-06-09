Trump ve Sisi telefonda görüştü

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin telefon görüşmesi yaptığı bildirildi.
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Trump ve Sisi'nin ilgili bütün ülkelerin Riyad Anlaşması'na sadık kalması gerektiğini konuştukları belirtildi.
Açıklamada, "Liderler, bütün ülkelerin Riyad Anlaşması'nda yer alan terörizmle savaş, aşırıcılıkla mücadele, terörist gruplara ekonomik desteğin kesilmesi konularını uygulaması gerektiğinde karar kıldı. Ayrıca Başkan Trump, Arap ülkeleri arasında birliğin korunmasının önemine vurgu yaptı." ifadelerine yer verildi.