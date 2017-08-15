Trump'a New York'taki evinin önünde protestolu karşılama

NEW YORK

ABD Başkanı Donald Trump, başkanlığı döneminde ilk kez geldiği New York'taki evinin bulunduğu Trump Tower önünde protesto edildi.

Trump ırkçı grupları hedef aldı

Göstericiler arasında yer alan New York Meclis Başkanı Melissa Mark-Viverito, Trump'ı kastederek, "Ona 'New York'a hoş geldin' demiyoruz." ifadesini kullandı.

Kuzey Kore konusunda savaş yanlısı ifadeleri ve Virginia'nın Charlottesville kentindeki ırkçı saldırının da tetiklemesiyle binlerce New Yorklu farklı noktalarda başladıkları protestolarına Trump Tower'a doğru yürüyerek devam etti.

Göstericiler ile Trump destekçileri arasında tartışma

Büyük bölümü trafiğe kapatılan 5. Cadde'de toplanan protestocular, Trump Tower'a gelişi sırasında Donald Trump aleyhine slogan attı. Trump destekçisi yaklaşık 10 kişilik grup ise Amerikan bayrakları ve pankartlar taşıdı. Zaman zaman iki grup arasında tartışmalar yaşandı.

Muhabir: Selçuk Acar