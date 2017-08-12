CARACAS (AA) - Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, Venezuela'ya askeri müdahale sinyali veren ABD Başkanı Donald Trump'a tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanı Arreaza, aralarında ABD'nin Caracas Büyükelçisi Lee McClenny'nin de bulunduğu yabancı diplomatlarla bir araya geldiği toplantıda Trump'ın sözlerine ilişkin açıklama yaptı.

Trump'ı "imparatorluğun patronu" olarak nitelendirilen Arreaza, Başkan Trump'un yorumlarının Venezuela'nın egemenliğine karşı bir saldırı, uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler (BM) sözleşmesinin ihlali olduğunu ifade etti.

Washington yönetiminin, Latin Amerika ve Karayipler'i istikrarsızlaştırıp bölmeye çalıştığını söyleyen Arreaza, Trump'ın sözlerini eleştiren hükümetlere teşekkürlerini iletti.

Arreaza, aklıselim Venezuelalıları siyasi farklılıklarını bir kenara bırakarak Trump'ın ifadelerine karşı birleşmeye çağırdı.

- Kolombiya'dan Venezuela'ya destek

Trump'ın açıklamalarına bir tepki de bir başka Latin Amerika ülkesi Kolombiya'dan geldi. Kolombiya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada Trump'ın sözleri kınandı.

Venezuela'daki krizin çözümüne yönelik çabaların barışçıl ve ülkenin egemenliğine saygılı olması gerektiğine işaret edilen açıklamada, BM Genel Sekreteri'ne krize çözüm bulması çağrısı yapıldı.

ABD Başkanı Trump, dün yaptığı açıklamada, Venezuela'daki şiddet olaylarına değinerek "Venezuela için birçok seçeneğimiz var. Bu arada askeri seçeneği de dışlamayacağım." demişti.

Venezuela'da, muhalefetin ve uluslararası toplumun karşı çıkmalarına rağmen 30 Temmuz'da kurucu meclis temsilcilerinin belirlenmesine yönelik seçim yapılmıştı. Uluslararası toplum ve muhalifler, söz konusu seçim sonuçlarını tanımayacaklarını açıklamıştı.

Maduro hükümetine karşı mart ayı sonundan bu yana devam eden protestolarda en az 125 kişi yaşamını yitirmiş, bin 500 kişi yaralanmış, 500'den fazla protestocu ve hükümet karşıtı tutuklanmıştı.

Nicolas Maduro yönetimi, muhalefetin aşırı sağcı radikaller ve suç çeteleriyle iş birliği içinde şiddeti körüklediğini savunuyor. Muhalefet ise ölümlerden orantısız güç kullanan güvenlik kuvvetlerini ve hükümet yanlısı milisleri sorumlu tutuyor.



