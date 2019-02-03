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Trump'ın 2016'da Deutsche Bank'ten kredi istediği iddiası

- New York Times gazetesi, seçim kampanyası sırasında milyonlarca dolar harcayan ABD Başkanı Donald Trump'ın 2016'da Deutsche Bank'ten kredi istediğini ileri sürdü

Trump'ın 2016'da Deutsche Bank'ten kredi istediği iddiası
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NEW YORK (AA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın 2016'da seçim kampanyası döneminde Alman Deutsche Bank'ten kredi istediği iddia edildi.

New York Times gazetesinde yer alan habere göre, seçim kampanyası sırasında milyonlarca dolar harcayan Trump, işini büyütmek için Deutsche Bank'ten kredi istedi.

Trump'ın "yıllardır müttefiki" olarak tanımlanan bankanın ''Borç Kralı'' dediği Trump'a kredi vermeyi kabul etmediği öne sürüldü.

İsmi açıklanmayan haber kaynakları, "üst düzey banka çalışanlarının Trump'ın ayrıştırıcı adaylığı ve seçim kampanyası nedeniyle bu tür bir kredinin verilmesinin oldukça riskli olduğuna inanması" dolayısıyla talebin kabul edilmediğini söyledi.

Haberde, banka çalışanlarının, Trump'ın kazanması ve kredinin zamanında ödenmemesi durumunda borcu tahsil etmemek ya da ABD Başkanı'nın mal varlığına el koymak arasında bir seçim yapmak zorunda kalınacağı endişesi taşıdıkları da belirtildi.

Haberde, Trump'ın Miami'deki otelini teminat göstererek İskoçya'daki golf tesisinin giderlerinin karşılanması için kredi talep ettiği öne sürüldü.

Trump Vakfı ise golf tesisi için kredi talebi iddiasını yalanladı ancak Deutsche Bank'ten kredi istenip istenmediğine ilişkin yorumda bulunmadı.



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