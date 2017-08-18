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Trump'ın, Baş Stratejisti Bannon'un görevine son verdiği iddiası

- New York Times, Beyaz Saray yetkililerine dayandırdığı haberinde, Trump'ın, Bannon'un görevine son verme kararı aldığını yazdı - Beyaz Saray'dan henüz resmi açıklama yapılmadı

Trump'ın, Baş Stratejisti Bannon'un görevine son verdiği iddiası

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın, Beyaz Saray Baş Stratejisti Steve Bannon'un görevine son verme kararı aldığı iddia edildi.

New York Times gazetesi, Beyaz Saray yetkililerine dayandırarak yaptığı haberde, Trump'ın, Bannon'un görevine son verme kararı aldığını yazdı.

Haberde, Bannon'un görevine tam olarak hangi tarihte son verileceğine ilişkin bilgiye yer verilmezken, Trump'ın fikrini değiştirebileceği yönünde ifadeleri de kullanıldı.

Beyaz Saray'dan konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Trump'ın ABD Başkanlık seçimlerini kazanmasında önemli rol oynayan Bannon, ismi Trump'ın kabinesinde açıklandığından bu yana ABD ana akım medyasının hedefi haline gelmişti.

Trump, Salı günü New York'ta kendisine yöneltilen Bannon'un Beyaz Saray'daki geleceğine ilişkin soru üzerine, Steve Bannon'u "arkadaş" olarak nitelemiş ve "Bannon hakkında ne olacağını göreceğiz." ifadesini kullanmıştı.


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ABDABD Başkanı Donald TrumpSteven Bannon
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