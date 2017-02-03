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Trump'ın BM Büyükelçisi'nden Rusya'ya "güçlü" kınama

- ABD'nin yeni BM Daimi Temsilcisi Haley: - "Rusya ile ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz ama Ukrayna'nın doğusundaki korkunç durum Rus eylemlerinin açık ve güçlü bir şekilde kınanmasını gerektiriyor" - "Kırım Ukrayna'ya geri verilmezse Rusya'ya uygulanan yaptırımlar kalkmayacak"

Trump'ın BM Büyükelçisi'nden Rusya'ya

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - ABD'nin yeni BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, Rusya'yı Ukrayna'nın doğusundaki "saldırgan eylemleri" nedeniyle "güçlü" bir şekilde kınadı.

BM Güvenlik Konseyinde Ukrayna'daki gelişmelerin ele alındığı oturumda konuşan Haley, ocak ayından beri Ukrayna'nın doğusunda artan şiddet olaylarından Rusya'yı sorumlu tuttu.

Haley, "Buradaki ilk toplantımda Rusya'yı saldırgan eylemlerinden dolayı kınamak zorunda kalmamın talihsizlik olduğunu düşünüyorum. Rusya ile ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz ama Ukrayna'nın doğusundaki korkunç durum Rus eylemlerinin açık ve güçlü bir şekilde kınanmasını gerektiriyor." dedi.

Ukrayna'nın doğusunda artan çatışmalar nedeniyle binlerce sivilin mahsur kaldığını, altyapının zarar gördüğünü ve büyüyen krizin binlerce kişinin hayatını tehlikeye attığını belirten Haley, Rusya'ya Ukrayna'nın doğusundaki şiddete son vermesi çağrısında bulundu.

Rusya'nın ilhak ettiği Kırım'ın Ukrayna'nın bir parçası olduğunu ifade eden Haley, "Kırım Ukrayna'ya geri verilmezse Rusya'ya uygulanan yaptırımlar kalkmayacak." diye konuştu.

Rusya ile iyi ilişkiler kurmak istediğini söyleyen ABD Başkanı Donald Trump ise Rusya'ya uygulanan yaptırımların kaldırılabileceğini söylemişti.

- Rusya-Ukrayna atışması

Ukrayna'nın BM Daimi Temsilcisi Vlodymyr Yelchenko ve Rusya'nın Daimi Temsilcisi Vitaly Churkin ise oturumda birbirlerine karşılıklı suçlamalar yöneltti.

Rusya'yı çatışmaların yaşandığı sınır hattında yer alan Avdiivka köyündeki elektrik arızalarının onarılmasını engellemekle suçlayan Yelchenko, " Rus ordusu Halep'te yaptığı insani yıkımı Avdiivka'da da yapmaya çalışıyor." dedi.

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Churkin ise Ukrayna'yı uluslararası toplumun dikkatini çekmek ve yeni ABD yönetiminin desteğini almak için şiddeti tırmandırmakla suçladı.


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