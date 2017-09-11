Trump'ın eski Baş Stratejisti Bannon'dan Comey açıklaması

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın eski Baş Stratejisti Steve Bannon, James Comey'nin Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Başkanlığı görevinden alınmasının "modern siyasi tarihte" yapılan en büyük hata olduğunu savundu.

Bannon, CBS kanalına yaptığı açıklamada, bir "kurum" olarak nitelediği FBI'ın eski Başkanı Comey'yi Trump'ın görevden almasına karşı çıktığını belirtti.

ABD Senatosu ve Temsilciler Meclisi gibi kurumların başkanlıkları değişmesi durumunda değişebileceğini vurgulayan Bannon, FBI'ın farklı olduğunu kaydetti.

Comey'nin görevden alınmasının "modern siyasi tarihte" yapılan en büyük hata olduğuna işaret eden Bannon, "FBI'ın kurumsal mantığının, özellikle de bir soruşturma bağlamında, başkan değiştirilerek değiştirilebileceğini düşünmüyorum." ifadesini kullandı.

Özel Yetkili Savcı Robert Mueller'in Rusya'nın 2016 başkanlık seçimlerine karıştığı iddialarını araştırmasına da değinen Bannon, "Comey görevden alınmasaydı, Mueller soruşturması olmayacaktı." dedi.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Sarah Huckabee Sanders, 18 Ağustos'ta basına yaptığı açıklamada, Beyaz Saray Baş Stratejisti Bannon'ın görevine son verildiği yönündeki haberleri teyit ederek "Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü John Kelly ve Steve Bannon karşılıklı olarak bugün Bannon'ın görevindeki son günü olduğu hususunda anlaştı." demişti.

Trump'ın, Rusya soruşturmasını yürüten FBI Direktörü Comey'nin görevine 10 Mayıs'ta son vermesinin ardından ABD Adalet Bakanlığı, soruşturma için eski FBI direktörlerinden Robert Mueller'i özel savcı olarak tayin etmişti. Comey'nin görevine son verilmesi ABD kamuoyundaki Rusya tartışmalarını alevlendirmişti.



