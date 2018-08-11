Trump'ın gümrük tarifeleri afet onarım maliyetlerini artırıyor

SANTA ROSA (AA) - ABD'de Trump yönetiminin ithal ürünlere getirdiği ilave gümrük tarifelerinin Kaliforniya eyaletinde orman yangınlarında hasar gören konutların yeniden inşa maliyetini arttıracağı bildirildi.

Kaliforniya İnşaat Sanayi Birliği Başkanı Dan Dunmoyer, ithal kereste ve diğer inşaat malzemelerine getirilen ilave gümrük tarifelerinin ortalama konut inşa maliyetini 20 bin dolar artırdığını belirtti.

Kaliforniya geçen ay başından bu yana ardı ardına patlak veren orman yangınlarıyla baş etmeye çalışıyor.

Bu yangınların en büyükleri olan, güneydeki Ventura ve Santa Barbara şehirlerini etkileyen Thomas yangınında yaklaşık bin konut, kuzeydeki Mendocino ve Lake County bölgelerini etkileyen Mendocino Kompleks Yangını'nda yaklaşık bin 500 konut, kuzeydeki Shasta-Trinity Ulusal Ormanı'nda başlatan ve Redding şehri çevresini etkileyen Carr Yangını'nda yaklaşık bin 600 konut hasar görmüştü.

Bu durumda yalnızca 3 büyük yangının yol açtığı yeniden inşa maliyetinin 100 milyon dolara yaklaşacağı tahmin ediliyor.

Bu arada eyalette hala devam eden yangının 16 bin haneyi tehdit ettiği ve bu sebeple yaklaşık 25 bin nüfus için tahliye emirleri çıkarıldığı bildirildi.

Trump yönetimi, son birkaç ay için ABD'ye ticarette "adil davranmadığını" öne sürdüğü ülkelerden ithal edilen başta çelik ve alüminyum olmak üzere çok sayıda ürün için ilave gümrük tarifeleri açıklamıştı.