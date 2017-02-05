Trump'ın İbadi'nin görüşme talebini reddettiği iddiası asılsız

BAĞDAT (AA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın Irak Başbakanı Haydar el-İbadi'nin görüşme talebini reddettiği şeklindeki iddiaların asılsız olduğu belirtildi.

ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "ABD Bağdat Büyükelçisinin İbadi'ye 'Trump ile görüşme talebinin Başkan tarafından reddedildiğini ilettiği' şeklindeki iddialar tamamen yanlış ve gerçek dışıdır." denildi.

Irak'taki bazı medya organlarında, Trump'ın İbadi'nin görüşme talebini reddettiği yönünde iddialar yer almıştı.

Geçen kasım ayında İbadi'nin basın ofisinden yapılan açıklamada, Trump'ın telefonda görüştüğü İbadi'yi resmi ziyaret için ABD'ye davet ettiği belirtilmişti.

Muhabir: Haydar Hadi