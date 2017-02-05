Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Bakara İlaç ekonomi Ümit Güler balistik füze denemesi MOSHE ALUL
Pembe balonlar umutlarla yükseldi
Balonlar umuda uçuruldu
Kadın kasap yetiştirdi en büyük ödülü aldı
Kadın kasap yetiştirdi ödülü aldı
Komşunu Al Gel kampanyasına destek
Komşunu Al Gel'e tam destek
Sıradışı bir Sevgililer Günü
Sevgililer Gününü sıradışı yaşayın
Kadınlara değer katan sigorta TEB'den
Kadınlara özel sigorta

Trump'ın İbadi'nin görüşme talebini reddettiği iddiası

BAĞDAT (AA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın Irak Başbakanı Haydar el-İbadi'nin görüşme talebini reddettiği şeklindeki iddiaların asılsız olduğu belirtildi.ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "ABD Bağdat...

Trump'ın İbadi'nin görüşme talebini reddettiği iddiası

BAĞDAT (AA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın Irak Başbakanı Haydar el-İbadi'nin görüşme talebini reddettiği şeklindeki iddiaların asılsız olduğu belirtildi.

ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "ABD Bağdat Büyükelçisinin İbadi'ye 'Trump ile görüşme talebinin Başkan tarafından reddedildiğini ilettiği' şeklindeki iddialar tamamen yanlış ve gerçek dışıdır." denildi.

Irak'taki bazı medya organlarında, Trump'ın İbadi'nin görüşme talebini reddettiği yönünde iddialar yer almıştı.

Geçen kasım ayında İbadi'nin basın ofisinden yapılan açıklamada, Trump'ın telefonda görüştüğü İbadi'yi resmi ziyaret için ABD'ye davet ettiği belirtilmişti.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
ABDDonald TrumpIrakİbadi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.