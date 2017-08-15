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Trump'ın iması Maduro'yu harekete geçirdi

Venezuela Devlet Başkanı, Trump'ın "askeri müdahale" imasının ardından ordudan askeri tatbikat yapmasını istedi.

Trump'ın iması Maduro'yu harekete geçirdi

MEXICO CITY (AA) - Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkesinin askeri tatbikat düzenleyeceğini bildirdi.

Caracas'taki başkanlık sarayı Miraflores önünde toplanan hükümet yanlısı göstericilere hitap eden Maduro, Genelkurmay Başkanı'na 26-27 Ağustos'ta askeri tatbikat yapmak için hazırlıklara başlama emri verdiğini söyledi.

Maduro, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Venezuela'daki siyasi krizin çözümü konusunda askeri müdahaleyi seçenek olarak gösteren açıklamalarını "kaba, ölçüsüz ve küstah" olarak nitelendirdi.

Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez de düzenlediği basın toplantısında, hükümete yönelik tehditler karşısında tüm savunma makamlarıyla görüşeceğini belirtti.

Lopez, "Hiçbir millet bizden özgür ve bağımsız olma hakkını alamayacak. Ülkesini seven herkesi bu talihsiz tehdide karşı koymaya çağırıyorum." dedi.

Trump, cumartesi günü, Venezuela'daki ulusal kurucu meclis seçimlerinin ardından devam eden siyasi krizin çözümüyle ilgili olarak, "Venezuela için birçok seçeneğimiz var. Bu arada askeri seçeneği de dışlamayacağım." açıklamasını yapmıştı.

Muhabir: Ayşe Aktaş

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Anahtar Kelimeler:
Askeri TatbikatDünyaNicolas MaduroVenezuela
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