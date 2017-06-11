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Trump'ın İngiltere ziyaretini ertelemek istediği iddiası

LONDRA (AA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın, sonbahar için planlanan İngiltere ziyaretini, Trump karşıtı protestolar yapılması halinde erteleyebileceğini İngiltere Başbakanı Theresa May'e ilettiği iddia edildi.İngiliz Guardian gazetesinin...

Trump'ın İngiltere ziyaretini ertelemek istediği iddiası

LONDRA (AA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın, sonbahar için planlanan İngiltere ziyaretini, Trump karşıtı protestolar yapılması halinde erteleyebileceğini İngiltere Başbakanı Theresa May'e ilettiği iddia edildi.

İngiliz Guardian gazetesinin haberine göre, birkaç hafta önce ikilinin yaptığı telefon görüşmesinde, Trump May'e, İngiltere'de Trump karşıtı protestolar olması halinde adaya gelmek istemediğini söyledi.

Görüşmede May'in yanında bulunan bir Başbakanlık görevlisinin ifadelerine dayandırılan haberde, May'in bu gelişmeden dolayı şaşkınlık yaşadığı kaydedildi.

İngiliz hükümetinden konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Benzer bir iddia geçen mart ayında da gündeme gelmişti. İngiliz basını, Trump'ın devlet ziyaretinin, muhtemel "protestolardan kaçınmak amacıyla ertelendiğini" öne sürmüştü.

Trump'ın ekim ayında ülkeye 4 günlük devlet ziyaretinde bulunması bekleniyor.

Ziyaretin büyük ihtimalle İngiliz parlamentosu açılmadan gerçekleşeceği, bu nedenle Trump'ın milletvekillerine hitap etmesiyle ilgili tartışmanın da önüne geçileceği belirtiliyor.

- Londra Belediye Başkanı-Trump gerilimi

Londra Belediye Başkanı Sadık Han, geçen hafta yaptığı açıklamada, Londra'daki terör saldırısının ardından kentin sokaklarındaki silahlı güvenlik güçlerinin sayısının artacağını belirtmiş ve halkın bu nedenle endişeye kapılmamasını istemişti.

ABD Başkanı Trump ise aynı gün Twitter hesabından paylaştığı mesajda, terör saldırısında 7 kişinin ölmesine karşın Han'ın halktan endişeye kapılmamasını istemesini eleştirmişti.

Trump'a doğrudan cevap vermeyen Han, sözcüsü aracılığıyla yaptığı açıklamada, Trump'ın kendi sözlerini bağlamında çıkararak çarpıttığını bildirmişti.

Trump'ın Han'a yönelik eleştirileri İngiliz kamuoyunda tepki yaratırken, Muhafazakar Parti'nin eski bakanlarından ve Lordlar Kamarası üyesi Sayeeda Warsi de, ABD Başkanı’nın bu yıl ülkeye yapacağı ziyaretin süresiz olarak ertelenmesi çağrısında bulunmuştu.

Londra'nın ilk Müslüman belediye başkanı olan Han, daha önce Trump'ın Müslüman ülkelerin vatandaşlarının ABD'ye girişlerini kısıtlamaya dönük düzenlemelerini eleştirmişti.

- Tartışma yaratan davet

İngiltere Başbakanı May, ocak ayında ABD'ye gerçekleştirdiği ziyarette Trump'a, Kraliçe 2. Elizabeth'in "devlet ziyareti" davetini iletmiş, davet ABD'nin yeni başkanı tarafından kabul edilmişti.

Ziyarete karşı İngiltere'de oluşan kamuoyu tepkisi, sokak gösterilerinde ve parlamentoya sunulan yaklaşık bir milyon 900 bin imzalı online dilekçede ifade edilmişti ancak May hükümeti ziyaretin gerçekleşmesinde ısrar etmişti.

Trump'ın adayı ziyareti sırasında yoğun katılımlı protesto gösterilerinin düzenlenmesi bekleniyor.

İngiltere yılda iki lideri "devlet konuğu" olarak ağırlıyor. Ziyaretlerden biri yaz aylarında, diğeri ise sonbaharda gerçekleşecek şekilde düzenleniyor.

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Devlet ZiyaretiDonald TrumpIngilterePROTESTOSadık HanTheresa May
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