Trump'ın ırkçılık karşıtı sözlerine Cumhuriyetçi iki vekilden destek

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın, Virginia'nın Charlottesville kentinde yaşanan olaylar sonrası ırkçıları hedef alarak yaptığı açıklamalar, partisinden destek buldu.

Cumhuriyetçi Parti'den bazı temsilciler basına yaptıkları açıklamalarda, Trump'ın nazi taraftarlarına ve Ku Klux Klan (KKK) üyelerine yönelik sözlerini olumlu karşıladı.

Oklahoma Temsilcisi Tom Cole, Trump'ın ırkçılığa taviz verecek bir açıklama yapmadığını kaydederek, "Başkanın ırkçılara destek veren bir söylemi olduğunu sanmıyorum." dedi.

Trump'ın ırkçılık karşıtı açıklamaları hakkında "Daha hızlı davranarak aşırı sağcı grupları hedef alabilirdi. Artık bu geride kaldı fakat hepimiz kitabın aynı sayfasında duruyoruz ve aynı şarkıyı söylüyoruz, bu iyi bir durum." diye konuştu.

Cumhuriyetçi Partinin önemli isimlerinden New York Temsilcisi Tom Reed ise demokratları hedef alarak yaşanan olayları siyasallaştırmaya çalıştıklarını söyledi. Olaylar sırasında iki tarafın da "yanlış eylemler" yaptığını vurgulayan Reed, Trump'ın mesajının ise "yerinde" olduğunu kaydetti.

Reed, "Başkanın mesajı çok netti. Irkçılık, nefret ve şiddet Amerika değerlerini temsil etmez ve buna karşı durmamız gerekir. Başkanı destekliyorum." diye konuştu.

Trump, Charlottesville şehrinde ırkçılar ve karşıt görüşlülerin çatışmasının ardından yaptığı açıklamada, ırkçılığı "şeytan" kelimesiyle tarif ederek, "KKK , Nazi taraftarları, beyazların üstün olduğunu düşünenler ve diğer nefret grupları Amerikan değerlerinin aksini savunmaktadır." ifadelerini kullanmıştı.