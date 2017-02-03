Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar medya İnovasyon Ödülleri Hamdi Akın Robert Kolej İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Fakültesi
Renault'dan şubat kampanyası
Renault'un şubat kampanyası
Ara öğünlerde sağlıklı beslenmek mümkün
Ara öğünlerde sağlıklı beslenin
Robotlar Madrid'de görücüye çıktı
Robotlar görücüye çıktı
Kalıcı dövmelerinizden kurtulun
Dövmeleri kolayca sildirmek mümkün
Tüberküloza dirençli büyükbaş hayvan klonlandı
Çin'de hayvan klonlandı

Trump'ın kararından sonra 100 bin vize iptal edildi

- ABD Başkanı Trump'ın 27 Ocak'ta imzaladığı ve nüfusunun çoğunluğu Müslüman 7 ülkeye vize yasağı getiren kararından sonra yaklaşık 100 bin kişinin vizesinin iptal edildiği bildirildi

Trump'ın kararından sonra 100 bin vize iptal edildi

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın 27 Ocak'ta imzaladığı ve nüfusunun çoğunluğu Müslüman 7 ülkeye getirilen 3 aylık vize yasağı kararının ardından şu ana kadar yaklaşık 100 bin kişinin vizesinin iptal edildiği bildirildi.

Vize yasağından kaç kişinin etkilendiğiyle ilgili açıklama, cuma günü Virginia'da görülen ve ülkeye girişte sorun yaşayan Yeşil Kartlı iki Yemen vatandaşının açtığı davada federal hükümetin avukatı Erez Reuveni tarafından yapıldı.

Adalet Bakanlığı Göçmenlik Bürosu avukatı olan Reuveni, yargıcın sorusu üzerine, Trump'ın 27 Ocak'ta imzaladığı ve Suriye, Irak, İran, Yemen, Libya, Sudan ve Somali vatandaşlarına getirdiği 3 aylık vize yasağından şu ana kadar yaklaşık 100 bin kişinin etkilendiğini söyledi.

Reuveni ayrıca, şu ana kadar Yeşil Kartlı (Green Card) hiç kimsenin ülkeye girişten men edilmediğini de dile getirdi.

Beyaz Saray daha önce yaptığı açıklamada, ABD'ye girişine izin verilmeyen kişi sayısının 109 olduğunu açıklamıştı. Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU) ise havalimanında gözaltına alınan çok sayıda kişinin ülkelerine geri gönderildiğini, hükümetin bu konuda verdiği rakamların gerçeği yansıtmadığını iddia etmişti.

Trump'ın aldığı vize yasağı kararı gereği nüfusunun çoğunluğu Müslüman 7 ülke vatandaşların 90 gün vize yasağı getirilmiş, Suriyeli mültecilere ikinci bir talimata kadar ülke kapıları kapatılmış ve tüm mülteci alımları 90 gün süreyle askıya alınmıştı.

New York, Massachusetts ve Virginia gibi birçok eyalette mahkemeler, Yeşil Kartlıların girişinin engellenemeyeceği ve yasak kararnamesi imzalandığında elinde yeterli belgeyle ülkeye girme noktasında olan kişilerin geri çevrilemeyeceği kararını almıştı.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
7 Müslüman ülkeye Vize YasağıABDABD Başkanı Donald Trump
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.