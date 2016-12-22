Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
AB'den Gümrük Birliği açıklaması
Güncelleştirme faydalı olacak
Boeing'den maliyeti düşürme sözü aldı
Boeing'den maliyeti düşürme sözü aldı
Avrasya Tüneli'nden geçişler başladı
Avrasya'dan geçiş başladı
BES'e giriş otomatik, çıkış serbest
En güzel ve anlamlı BES...
Dünya Bankası, TANAP'a 800 milyon dolarlık krediyi onayladı
TANAP Dünya Bankası'ndan krediyi aldı

Trump'ın "Müslümanlar ABD'ye alınmasın" önerisi

- ABD'nin seçilmiş başkanı Trump, "Müslümanların geçici olarak ülkeye alınmaması" ve "ülkeye girişte kaydedilmesi" önerileriyle ilgili yaklaşımlarında haklı olduğunu savundu

Trump'ın

WASHINGTON (AA) - ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, "Müslümanların geçici olarak ülkeye alınmaması" ve "ülkeye girişte kaydedilmesi" önerileriyle ilgili yeni bir değerlendirme yaparak, "Bu konudaki planlarımı biliyorsunuz. Haklı olduğum ortaya çıktı." dedi.

Florida eyaletinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Trump, daha önce gündeme getirdiği "Müslümanların geçici olarak ülkeye alınmaması" ve "ülkeye girişte kaydedilmesi" önerileriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Trump, Türkiye ve Almanya'daki terör saldırılarını hatırlatarak söz konusu önerilerinin yeniden gözden geçirilip geçirilmeyeceğini soran basın mensubuna, "Bu konudaki planlarımı biliyorsunuz. Haklı olduğum ortaya çıktı." yanıtını verdi.

Geçen yıl aralık ayında Paris ve San Bernardino saldırılarının ardından "Müslümanların ABD'ye girişinin tamamen yasaklanması" önerisini yapan Trump, daha sonraki açıklamalarında bunu "tamamen yasaklama" yaklaşımından "daha sıkı güvenlik kontrolü" söylemine çevirmişti.

Aynı şekilde ülkeye girişte Müslümanların kayıt altına alınması önerisini ilk kez geçen yıl kasım ayında Iowa eyaletindeki bir etkinlikte yapan Trump, zaman içinde bu önerisini birkaç kez daha yenilemişti.

Trump'ın geçiş süreci ekibi İletişim Direktörü Jason Miller ise konuyla ilgili açıklamasında, "Trump'ın inanç temelli bir kayıt sistemini hiçbir zaman savunmadığını" belirterek, söz konusu önerinin "yanlış anlaşıldığını" dile getirmişti.

Beyaz Saray'daki koltuğuna 20 Ocak 2017'de oturacak Trump'ın yasal yetkiye kavuştuktan sonra bu iki önerisiyle ilgili hangi adımları atacağı merak ediliyor.

- "İnsanlığa karşı yapılmış bir saldırı"

Öte yandan Trump, Almanya'nın başkenti Berlin'deki terör saldırısına ilişkin, "insanlığa karşı yapılmış bir saldırı" değerlendirmesinde bulundu. Trump, bu saldırıların durdurulması gerektiğini kaydetti.

Berlin'deki saldırıyla ilgili geçen pazartesi günü taziye ve kınama açıklaması yapan Trump, "saldırının Hristiyanlara karşı yapılmış bir eylem" olduğunu belirtmişti. Trump, bugün ise aynı konuyla ilgili yorumunda sözlerine açıklık getirerek, bunun "insanlığa karşı yapılmış bir saldırı" olduğunu ifade etti.

Başkent Berlin'de pazartesi günü bir Noel pazarına giren tır, 12 kişinin ölümüne, çok sayıda kişinin yaralanmasına yol açmıştı.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
ABDABD Başkanı Seçilen Donald TrumpABD'de İslamofobiIslamofobi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.