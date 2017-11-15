Trump'ın 'nükleer yetkisi' kongrede tartışmaya açıldı

WASHINGTON (AA) - ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesinde düzenlenen oturumda, ABD Başkanı Donald Trump'ın "dengesiz ve değişken" olduğu iddia edilerek nükleer silah kullanma yetkisinin tartışılması gerektiği belirtildi.

ABD Kongresinde 40 yılın ardından ilk kez bir ABD Başkanı için "nükleer yetki" tartışması yaşandı.

Senato Dış İlişkiler Komitesinde konuşan Connecticut Senatörü Demokrat Chris Murphy, "ABD Başkanı'nın oldukça dengesiz ve değişken olmasından endişeliyiz. Onun karar verme süreci hayalperest ve ABD ulusal çıkarları dışında bir nükleer silah saldırı emri verebilir." diye konuştu.

Ayrıca Murphy, içinde bulundukları durumun istisnai doğasını kabul etmeleri gerektiğini söyledi.

"Düşmanlarımız bizi yakından izliyor"

Komite üyelerinden Florida Senatörü Cumhuriyetçi Marco Rubio ise söz konusu oturumun dışarıda "ABD'nin nükleer silah kullanma kapasitesinde bir noksanlık emaresi" olarak değerlendirilmemesi için bu konularda hassas olunması uyarısında bulundu. Rubio, "Düşmanlarımız bizi yakından izliyor." dedi.

Komite Başkanı Tennessee Senatörü Cumhuriyetçi Bob Corker da Kongrede birçok temsilcinin Trump'ın öngörülemez davranışları yüzünden zaman zaman endişelendiğini ancak nükleer silah kullanma yetkisi konusunun oldukça hassas bir şekilde konuşulması gerektiğini dile getirdi.

Trump, eylül ayında Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul toplantılarındaki konuşmasında, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'u "roket adam" olarak nitelendirmiş ve "gerekirse bu ülkeyi tamamen ortadan kaldırmaktan çekinmeyecekleri" mesajını vermişti.

Corker ise geçen ay yaptığı bir açıklamada Trump'ın ABD'yi 3. Dünya Savaşına doğru sürüklediğini savunmuştu.



Muhabir: Hakan Çopur