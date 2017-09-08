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Trump'ın oğlu ABD Senatosunda ifade verdi

ABD Başkanı Trump'ın oğlu Trump Jr, Senato Adalet Komitesinde katıldığı oturumda senatörlerin Rusya soruşturmasıyla ilgili sorularını yanıtladı.

Trump'ın oğlu ABD Senatosunda ifade verdi

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın büyük oğlu Donald Trump Jr, Senato Adalet Komitesinin karşısına çıkarak Rusya'nın 2016 ABD Başkanlık seçimlerine müdahalesiyle ilgili iddialar kapsamında kapalı oturumda ifade verdi.

Trump Jr, 5 saatten uzun süren oturumda, geçen yıl Rus bir avukatla Hillary Clinton'ın sağlık durumu, karakteri ve niteliklerini öğrenmek için görüştüğünü, Rusya ile Clinton'un seçim kampanyasına zarar vermek için iş birliği yapmadığını belirtti.

New York'taki Trump Tower'da Haziran 2016'da yaptığı görüşmeyi anlatan Trump Jr, toplantıyı ayarlayan Rob Goldstone'a gönderdiği elektronik postada, "Bunu sevdim." yazmasını, "kibarlık" olarak açıkladı.

Başkanın büyük oğlu, "O sadece Rob'un jestini takdir ettiğimi söylemenin samimi bir şekliydi." dedi.

Donald Trump Jr. ayrıca söz konusu görüşmeden babasını haberdar etmediğini savundu.

Trump Jr, oturumun ardından yaptığı basın açıklamasında, komite üyelerinin tüm sorularını cevapladığını belirterek, "Umarım bu mülakat tatmin edici olmuştur." ifadesini kullandı.

Muhabir: Ayşe Aktaş

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Anahtar Kelimeler:
Donald Trump Jr.DünyaKomiteSenato
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