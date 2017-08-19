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Trump'ın "Sanat Komitesi" üyeleri de istifa etti

- Beyaz Saray Sanat Komitesine mensup 16 üye, Trump'ı protesto etmek amacıyla görevlerinden ayrıldı

Trump'ın

NEW YORK (AA) - Görevinde 7 ayı geride bırakmak üzere olan ve bu süreçte Jared Kushner hariç Beyaz Saray'da en yakınındaki tüm ekibi ayrılan ABD Başkanı Donald Trump'ın 16 kişilik "Sanat Komitesi" de istifa etti.

ABD'nin önde gelen sanatçı, yazar ve mimarlarından oluşan Beyaz Saray Sanat Komitesinin 16 üyesi, Charlottesville'deki şiddet gösterilerinin ardından Trump'ın beyaz Amerikalı aşırı sağcı milliyetçileri savunmasını protesto etmek için topluca istifa ettiklerini açıkladı.

Aralarında ünlü ressam Chuck Close, yazar Jhumpa Lahiri, mimar Thom Mayne ve "Jersey Boys" müzikalinin oyuncusu John Lloyd Young'un da olduğu 16 üye, Başkan Trump'a yazdıkları mektupla istifa ettiklerini bildirdi.

Mektupta üyeler, "Charlottesville'de Amerikalıları öldüren ve yaralayan nefret gruplarına ve teröristlere destek verdikten sonra, mümkün olan en güçlü kınama ve suçlama gereklidir." ifadesine yer verdi.

Eski Başkan Ronald Reagan döneminde 1982 yılında Beyaz Saray'da oluşturulan Sanat Komitesi, başkana kültürel konularda danışmanlık yapıyor. Akademik performansı ve öğrencilerin sanata ilgisini artırmayı amaçlayan Dönüşüm Sanatları gibi programları geliştirmesiyle tanınan komitede sanatçılar, her biri ülkenin başarı derecesi düşük okullarından birini seçerek hizmette bulundu.

İstifa eden 16 üye, eski Başkan Barack Obama tarafından atanmıştı ve Trump yönetiminde etki oluşturmaya çalışmak amacıyla görevde kalmaya karar vermişti. Daha önce de 10'dan fazla komite üyesi, Trump'a bağlı olarak hizmet etmek yerine istifayı seçmişti.

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Beyaz SarayChuck CloseSanat
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