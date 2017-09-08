Trump'ın seyahat yasağı dede ve nineleri kapsamayacak

SEATTLE (AA) - ABD'de Federal Temyiz Mahkemesi, Donald Trump yönetiminin nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan 6 ülkenin vatandaşlarına getirdiği seyahat yasağının büyükbaba, büyükanne ve kuzen gibi birinci derece akrabaların ABD'deki yakınlarını ziyaret etmelerinin engelleyemeyeceği kararını aldı.

Washington eyaletinin Seattle kentinde bulunan ABD 9. Bölge Temyiz Mahkemesi, dün verdiği kararda, hükümetin Hawaii'deki federal mahkemenin, yasağın ABD vatandaşlarının yakın akrabalarını kapsayamayacağı yönünde verdiği karara karşı yaptığı itirazı reddetti.

Mahkemenin 3 kişilik yargıç heyeti, oy birliğiyle verdikleri kararın gerekçesinde, "Basit bir ifadeyle hükümet, Yüksek Mahkemenin önceki kararını yorumlarken, kayınvalideyi 'yakın aile bağı' içinde tanımlarken, dede, torun, amca, yeğen veya kuzen gibi yakın akrabaları neden böyle tanımlamadığı konusunda ikna edici açıklama getirmemektedir." ifadesini kullandı.

Heyet, kişinin aile fertleri dışındaki birinci derecedeki akrabalarının da seyahat yasağı kapsamı dışında tutulmasına karar verdi.

Öte yandan mahkeme, yasak kapsamındaki ülkelerin vatandaşı olan fakat ABD'ye iltica başvuruları daha önce kabul edilmiş ve mülteci merkezlerinde kaydı olan sığınmacıların da seyahat yasağı kapsamı dışında kalması gerektiğine hükmetti. Normal koşullarda 52 günlük bekleme süresi olan kararının, sığınmacıların durumunun hassasiyeti nedeniyle 5 gün içinde yürürlüğe girmesi istendi.

Karar, Trump hükümetinin İran, Libya, Somali, Sudan, Suriye ve Yemen vatandaşlarına getirdiği 90 günlük kısmi seyahat yasağına yargı cephesinden gelen yeni bir darbe oldu.

Yüksek Mahkeme, 26 Haziran'da Trump'ın vize yasağına "yakın aile bağı" şartı getirerek kısmen uygulama imkanı sağlamıştı. Mahkeme, daha alt mahkemelerden gelen şartın kapsamının genişletilmesi taleplerini reddetmişti.

Hükümet "yakın aile bağı" şartını kişinin anne, baba, çocuklar, kayınpeder ve kayınvalideden oluşan ailesi olarak yorumlarken, Hawaii'deki bir federal mahkeme, "yakın aile bağını" birinci derece akrabaları kapsayacak şekilde genişleterek, bu yorumu hükümsüz kılmıştı. Hükümet, federal mahkemenin kararını temyize götürmüştü.



