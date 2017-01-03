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Trump’ın tepkisi Kongre Etik Ofisi ile ilgili tasarıyı geri çektirdi

- Trump: - "Kongre’nin üzerinde çalışması gereken onca şey varken, oldukça haksız bir şekilde bağımsız etik gözlemcisini zayıflatmak ilk işleri ve öncelikleri olmak zorunda mı?” - Trump’ın tepkisi üzerine Kongre Etik Ofisi’nin yetkilerinin kısıtlandığı düzenleme, tasarı paketinden çıkarıldı

Trump’ın tepkisi Kongre Etik Ofisi ile ilgili tasarıyı geri çektirdi

WASHINGTON (AA) - ABD Temsilciler Meclisi, seçilmiş başkan Donald Trump’ın tepkisi üzerine, Kongre Etik Ofisi’nin yetkilerini kısıtlayan düzenlemeyi iç tüzük ile ilgili yasa tasarısı paketinden çıkardı.

Temsilciler Meclisi, pazartesi akşamı kapalı bir oturumda, Kongre’nin bağımsız denetim mekanizması olan Kongre Etik Ofisi’ni, Temsilciler Meclisi Etik Komitesi’ne bağlayıp, Komite’nin izni olmadan soruşturma ve raporları savcılık veya kamu ile paylaşma yetkilerini kısıtlayan bir tasarıyı bu akşam oylanacak 115. dönem iç tüzüğü ile ilgili tasarı paketine dahil etmişti.

Trump'ın, Twitter hesabı üzerinden "Kongre’nin üzerinde çalışması gereken onca şey varken, oldukça haksız bir şekilde bağımsız etik gözlemcisini zayıflatmak ilk işleri ve öncelikleri olmak zorunda mı?” şeklinde tepki göstermesinden sonra milletvekilleri salı sabahı kapalı bir oturumda söz konusu tasarıyı paketten çıkarma kararı aldı.

Kongre Etik Ofisi, 2008’de üç kongre üyesinin yolsuzluk iddialarından dolayı tutuklanmasının ardından kurulmuştu.

Mevcut yetkileriyle Ofis, Etik Komitesi, bir kongre üyesinin yaptığı yolsuzluğa karşı adım atmamaya karar verse bile bulgularını kamu ile paylaşabiliyor.

Ağrılıklı olarak Cumhuriyetçilerin desteklediği tasarıya Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi Başkanı Paul Ryan ve Cumhuriyetçi çoğunluk lideri Kevin McCharty’nin karşı çıktığı iddia edildi.

Ofis, 2014 yılında Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) ABD’li kongre üyelerinin Türkiye’ye yaptıkları seyahatlere kongre tüzüğüne aykırı bir şekilde sponsorluk yaptığına dair iddialar üzerine üyeler hakkında rapor hazırlamıştı.

Kongre Etik Ofisi Yönetim Kurulu tarafından onaylanan ve ABD Temsilciler Meclisi'nin Etik Komitesi'ne sunulan raporda, 10 milletvekili ile Temsilciler Meclisi'nde çalışan 32 kişinin FETÖ'nün organizasyonuyla gittiği seyahatin düzenlenmesindeki usulsüzlükleri, verilen binlerce dolarlık hediyeleri ve yüz binlerce dolarlık yol masraflarını ortaya koymuştu.

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ABD Temsilciler MeclisiDonald TrumpKongre Etik Ofisi
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