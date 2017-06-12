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Trump'ın vize yasağı uygulamasına bir darbe daha

ABD'de 9. Bölge Temyiz Mahkemesi, Trump tarafından nüfusunun çoğunluğu Müslüman 6 ülkenin vatandaşlarına getirilen vize yasağının uygulanmamasının devamına karar verdi.

Trump'ın vize yasağı uygulamasına bir darbe daha

WASHINGTON(AA) - ABD Başkan Donald Trump'ın vize yasağı uygulamasına bir darbede de San Francisco'daki 9. Bölge Temyiz Mahkemesinden geldi.

Alınan karara ilişkin 9. Bölge Temyiz Mahkemesi tarafından yapılan açıklamada, "Başkan'ın Kongre tarafından kendisine verilen yetkinin ötesine geçerek bu Başkanlık Kararnamesini aldığına karar verildi." ifadesi yer aldı.

"Trump'ın vize yasağı Müslümanlara yönelik"

Mahkeme, Trump'ın vize yasağı uygulamasının "nüfusunun çoğunluğu Müslüman bazı ülkeleri hedef aldığına" dikkati çekerek, bu kararın Müslümanlara yönelik olduğunu kaydetti.

27 Ocak'taki ilk vize düzenlemesinin mahkemeden dönmesinin ardından 6 Mart'ta Trump'ın imzaladığı ve 16 Mart'ta hayata geçmesi planlanan ikinci vize düzenlemesi de Hawaii ve Maryland'deki iki federal yargıç tarafından "dini ayrımcılık" yaptığı gerekçesiyle askıya alınmıştı.

ABD Adalet Bakanlığı ilgili kararı temyize götürmüş, ayrıca konuyu ABD Yüksek Mahkemesine de taşıyarak yasağın uygulanması talebinde bulunmuştu. Vize yasağı uygulamasıyla ilgili son kararın Yüksek Mahkeme tarafından kısa sürede alınması bekleniyor.

Trump'ın ikinci vize düzenlemesi, nüfusunun çoğunluğu Müslüman Suriye, İran, Libya, Sudan, Somali ve Yemen vatandaşlarına 3 ay boyunca yeni vize yasağı getiriyor, ABD'nin mülteci programını ise 4 aylığına askıya alıyordu.

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