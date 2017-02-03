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Trump’ın yasağına karşı ABD’ye ilk dönüş coşkuyla karşılandı

-ABD Başkanı Trump’ın 7 Müslüman ülkenin vatandaşlarının ABD’ye girişini yasaklayan kararnamesi nedeniyle Los Angeles Uluslararası Havalimanı’ndan (LAX) ülkesine geri gönderilen İran’lı Ali Vayeghan, mahkeme kararıyla Los Angeles’a geri döndü - Vayeghan, girişi engellenerek ülkesine geri gönderildikten sonra kararnameye rağmen ABD’ye giriş yapan ilk kişi oldu

Trump’ın yasağına karşı ABD’ye ilk dönüş coşkuyla karşılandı

LOS ANGELES- ABD Başkanı Donald Trump tarafından geçen hafta imzalanan ve 7 Müslüman ülkenin vatandaşlarının ABD’ye girişini yasaklayan kararnamenin ardından Los Angeles Havalimanı’nından (LAX) Amerika’ya girişi engellenerek ülkesine geri gönderilen İran’lı Ali Vayeghan, mahkeme kararıyla Los Angeles’a geri döndü.

Federal hakimin, Trump’ın kararını bozmasının ardından mahkeme kararıyla geçtiğimiz Pazar günü Amerika’ya girişine bir engel olmadığına hükmedilen Ali Vayeghan, kararnameye rağmen ülkeye giriş yapan ilk kişi oldu.

Perşembe günü öğle saatlerinde uçağı LAX Havalimanı’na iniş yapan Vayeghan, havalimanında Los Angeles Belediye Başkanı Eric Garcetti başta olmak üzere, yakınları, avukatlar ve aktivistlerden oluşan kalabalık bir grup tarafından alkışlar ve sevinç gözyaşlarıyla karşılandı.

-Federal hakim kararı bozmuştu

Geçtiğimiz Cumartesi gecesi İran’dan Amerika’ya gelerek Los Angeles’taki akrabalarına kısa bir ziyarette bulunan Ali Vayeghan, ardından İndiana eyaletinde yaşayan ve 12 yıldır görmediği oğluna kavuşmak için yola çıkmak istediği sırada Trump’ın giriş yasağı kararı gerekçe gösterilerek ülkesine geri gönderilen kişiler arasında yer almıştı.

Aynı gece havalimanında 4 saat tutulduktan sonra oğlunu göremeden Dubai üzerinden İran'a geri gönderilen Vayeghan için havalimanında bulunduğu saatlerde, hukukçular tarafından yapılan itiraz ertesi gün sonuçlanmıştı. California Federal Mahkemesi’nden hakim Dolly M. Gee, Vayeghan’ın vizesi müddetince Amerika’da kalabileceğine hükmedilerek Los Angeles’a geri gönderilmesine karar vermişti.

Karar metninde, Vayeghan’ın sınır dışı edilmesinin 'telafisi mümkün olmayacak' zarara sebep olacağı belirtilerek Amerika’ya girişine izin verildiği ifadelerine yer verilmişti.

Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU) ve avukat Stacy Tolchin’in hukuki mücadelesinin ardından Amerika’ya giriş yapan Vayehgan, LAX Havalimanı’nda yaptığı konuşmada, haklarını savunmak için kendisi adına mücadele veren herkese teşekkür ederek, “İnsan hakları dediğimiz şey işte bu, gördüğüm destek ve ilgi beni şok etti, beni onurlandırdınız, işte insanlık bu” şeklinde konuştu.




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