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Trump'ın Yüksek Mahkeme adayı Gorsuch, "nükleer seçenek" sayesinde oylanacak

- ABD'de Cumhuriyetçi Parti, ABD Başkanı Trump'ın Yüksek Mahkeme üyeliğine aday gösterdiği Gorsuch'un oylanabilmesi için Senato tüzüğünde değişiklik yaptı - "Nükleer seçenek" olarak adlandırılan bu değişiklik sayesinde Cumhuriyetçiler, Demokratların "süresi belirsiz bir şekilde Senatoda konuşarak oylamaya geçilmesini engelleme" girişimini bertaraf etti - Yarın Senatoda oylanması beklenen Gorsuch'un salt çoğunluğu aşarak onay alması bekleniyor

Trump'ın Yüksek Mahkeme adayı Gorsuch,

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın Yüksek Mahkeme adayı Neil Gorsuch, Cumhuriyetçi Partinin Senato tüzüğünde yaptığı değişiklik sayesinde "Demokratların engeline takılmadan" yarın ABD Senatosunda oylanabilecek.

ABD kamuoyunda son ayların en tartışmalı isimlerinden biri olan ve Cumhuriyetçilerle Demokratları karşı karşıya getiren, Trump'ın Yüksek Mahkeme adayı Gorsuch, Cumhuriyetçi Partinin Senato tüzüğünde yaptığı değişiklik sayesinde yarın oylanabilecek.

Senatoda Demokratların salı gününden bu yana 30 saati aşan konuşmalarının ardından Senato Çoğunluk Lideri Cumhuriyetçi Mitch McConnell'in girişimiyle, oylamaya hemen geçilmesi için 60 olan baraj, salt çoğunluğa düşürüldü. Bu kural değişikliğiyle Cumhuriyetçiler, yarın Gorsuch'un oylanmasının önünü açmış oldu.

- Cumhuriyetçiler, "kürsü işgaline" geçit vermedi

Gorsuch'un adaylığına karşı olan Demokratlar ise "kürsü işgali" olarak bilinen ve senatörlere istedikleri kadar kürsüde konuşmanı imkanı tanıyan kuralı kullanarak, Gorsuch'un oylamasını süresi belirsiz şekilde geciktirmeyi planlıyordu.

Trump yönetimi ve Cumhuriyetçiler de Demokratların bir Yüksek Mahkeme adayını bu şekilde engellemesine izin vermeyeceklerini açıklamış ve kural değişikliğiyle Senato kürsüsündeki konuşmaları sona erdirip, doğrudan oylamaya geçilmesini sağlayacaklarını belirtmişti.

- Oylama yarın

Yarın Senatoda oylanması beklenen ve salt çoğunluğa ihtiyacı olan Gorsuch'un, 52 sandalyeye sahip Cumhuriyetçiler tarafından onaylanacağına kesin gözüyle bakılıyor.

Pazartesi günü Senato Adalet Komitesi, Gorsuch’un Yüksek Mahkeme adaylığını 11’e karşı 9 oyla onaylayarak Senato Genel Kuruluna göndermişti.

Yüksek Mahkeme üyesi Yargıç Antonin Scalia, geçen yıl şubat ayında hayatını kaybetmiş, dönemin Başkanı Barack Obama'nın aday gösterdiği Yargıç Merrick Garland, Kongrede çoğunluğu ellerinde bulunduran Cumhuriyetçiler tarafından geri çevrilmişti.

9 üyesi bulunan Yüksek Mahkemedeki yargıçların 4'ü liberal, 4'ü ise muhafazakar görüşlere sahip kişiler olarak biliniyor. Trump'ın adayı Gorsuch'un, mahkemedeki dengeyi muhafazakarlar lehine değiştirmesi bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
ABDABD Başkanı Donald TrumpABD Yüksek MahkemesiNeil Gorsuch
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