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Trump'tan eski FBI direktörünün ifadesine tepki

- ABD Başkanı Trump: - "Birçok düzmece ifade ve yalana rağmen, tam ve katıksız bir aklanma çabası... Vay be, bilgi sızdıran Comey'miş"

Trump'tan eski FBI direktörünün ifadesine tepki

ANKARA (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, eski Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü James Comey'in "bilgi sızdıran kişi" olduğunu belirtti.

Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Birçok düzmece ifade ve yalana rağmen, tam ve katıksız bir aklanma çabası... Vay be, bilgi sızdıran Comey'miş" ifadelerini kullandı.

Eski FBI Direktörü Comey, dün ABD Kongresinde ifade vermişti.

Comey ifadesinde, Trump yönetiminin "görevine son verildikten sonra kendisini karaladığını" ve "FBI hakkında yalan söylediğini" öne sürmüştü.

Bu açıklamaya cevap veren Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Sarah Sanders, "Çok net olarak söyleyebilirim ki Başkan yalancı değil." ifadelerini kullanmıştı.


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Anahtar Kelimeler:
ABD Başkanı Donald TrumpJames Comey
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