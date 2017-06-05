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Trump'tan hava trafik kontrolünü özelleştirme önerisi

- ABD Başkanı Trump, ABD Federal Havacılık Yönetiminin sorumlu olduğu hava trafik kontrolünün, kar amacı gütmeyen bir işletmeye devredilmesini teklif etti

Trump'tan hava trafik kontrolünü özelleştirme önerisi

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, ülkenin altyapısını iyileştirme planı çerçevesinde, hava trafik kontrolünün özelleştirilmesi önerisinde bulundu.

Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, bu haftayı "Altyapı Haftası" ilan etti.

ABD'nin eskiyen altyapısını geliştirme planları kapsamında, ilk önce havayolu taşımacılığını modernleştirmeyi hedeflediğini bildiren Trump, mevcut durumda ABD Federal Havacılık Yönetiminin (FAA) sorumlu olduğu hava trafik kontrolünün, kar amacı gütmeyen bir işletmeye devredilmesini önerdi.

Trump, kamu yönetimindeki hava trafik kontrolünde 50 yılı aşkın süredir aynı teknolojiyle hizmet verildiğine işaret ederek, "Hava trafik kontrolü sistemimiz yılda 100 bine yakın yolcunun uçtuğu zamanlarda tasarlandı. Şu an yılda 1 milyar yolcuya yaklaşıyoruz. Mevcut sistem devam ettirilemez." diye konuştu.

Amerikalıların havayolu ulaşımında uzun süredir birçok sorunla karşılaştığını ifade eden Trump, havaalanlarındaki kabul edilemez gecikmelerin, ülkeye milyarlarca dolar maliyeti olduğunu dile getirdi.

ABD hava trafiği kontrolünün, FAA'den kar amacı gütmeyen bir işletmeye devredilerek özelleştirilmesinin modernleşme için en uygun yol olduğunu savunan Trump, teklifinin, verimliliği yüksek rotaların kullanılması olanağına imkan vererek çok daha az gecikme yaşanmasını sağlayacağını anlattı.

ABD Başkanı Trump'a "Amerikan havayolu ulaşımını geleceğe taşıyacak" teklifini açıklarken, ABD Ulaştırma Bakanı Elaine Chao ve önceki dönemlerde aynı bakanlığı yürüten üç isim eşlik etti.

Beyaz Saray'ın ülkenin hava trafik kontrolünün özelleştirilmesine yönelik teklifinin yasalaşabilmesi için Kongre tarafından onaylanması gerekiyor.

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