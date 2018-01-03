Trump'tan İranlı protestoculara destek mesajı

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, İran'daki protestoculara verdiği desteği yineleyerek "Yozlaşmış olan hükümetlerini geri almak için çalışan İran halkına saygı duyuyorum. Zamanı geldiğinde ABD'den büyük destek göreceksiniz." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Trump, Twitter hesabından İran protestolarıyla ilgili bir açıklama daha yaptı.

Trump, açıklamasında, "Yozlaşmış olan hükümetlerini geri almak için çalışan İran halkına saygı duyuyorum. Zamanı geldiğinde ABD'den büyük destek göreceksiniz." ifadelerine yer verdi.

ABD Başkanı, daha önce de Twitter'dan İran'la ilgili bazı paylaşımlarda bulunarak "İran yönetiminin, kendi halkının ifade özgürlüğü hakkına saygı göstermesi gerektiğini" dile getirmişti.



Dün de Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, İran'daki protestoculara destek verdiklerini kaydederek "İran rejiminin, kendi halkının temel ifade özgürlüğü hakkına saygı duyması" gerektiği uyarısında bulunmuştu. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert de İran'daki yönetim karşıtı gösterileri yakından takip ettiklerini ve olaylar sırasındaki tutuklamaları kınadıklarını bildirmişti.

İran Devrim Muhafızları Komutanı Muhammed Ali Caferi, İran'da hayat pahalılığı gerekçesiyle farklı şehirlerde düzenlenen gösterilerin sona erdirildiğini iddia etmişti.