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Trump’tan İsrail-Filistin adımı

- Trump, İsrail-Filistin görüşmelerini tekrar başlatmayı konuşmak, bölge liderleri ile görüşmek üzere başdanışmanı ve damadı Jared Kushner, Uluslararası Görüşmeler Özel Temsilcisi Jason Greenblatt ve Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcısı Dina Powell’ı bölgeye gönderiyor - Beyaz Saray: - "(Trump) Harem-i Şerif üzerine çıkan son krizden sonra Kudüs’te sükunetin sağlanması ve durumun istikrara kavuşması görüşmelere devam etmek ve yönetiminin ilk zamanlarında peşinde olduğu barış sürecini tekrar başlatmak için bir fırsat ortaya çıkarmıştır”

Trump’tan İsrail-Filistin adımı

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump’ın, İsrail-Filistin barış sürecinin tekrar başlaması ve görüşmelerde bulunmak üzere aralarında damadı Jared Kushner’in de bulunduğu 3 üst düzey yetkiliyi bölgeye göndereceği bildirildi.

Beyaz Saray’dan yapılan bir açıklamada, Trump’ın bir süredir Kudüs’teki kutsal mekanlar üzerine çıkan gerginliğin sakinleşmiş olmasını, İsrail ve Filistin arasındaki görüşmeleri tekrar başlatmak için bir fırsat olarak gördüğü ifade edildi.

Açıklamada, görüşmelerin başlatılması konusunda bölgenin nabzını tutmak üzere Trump’ın başdanışmanı ve damadı Jared Kushner, Trump’ın Uluslararası Görüşmeler Özel Temsilcisi Jason Greenblatt ve Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcısı Dina Powell’ın yakın bir zamanda bölgedeki liderlerle görüşmeye gidecekleri kaydedildi.

Söz konusu yetkililerin Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Ürdün, Filistin ve İsrail liderleri ile görüşecekleri vurgulanan açıklamada, "Trump, Harem-i Şerif üzerine çıkan son krizden sonra Kudüs’te sükunetin sağlanması ve durumun istikrara kavuşması görüşmelere devam etmek ve yönetiminin ilk zamanlarında peşinde olduğu barış sürecini tekrar başlatmak için bir fırsat ortaya çıkarmıştır.” ifadelerine yer verildi.

Geçen ay İsrail’in Mescid-i Aksa’ya metal dedektör yerleştirmesiyle Kudüs’te protestolar başlamış ve İsrail polisinin Filistinli protestoculara şiddet uygulaması ile gerginlik tırmanmıştı.

Çıkan olaylarda 3 Filistinli öldürülürken, yüzlerce protestocu da yaralanmıştı.

Kısa bir süre sonra metal dedektörlerin kaldırılarak Filistinlilerin Mescid-i Aksa’ya girmeye başlaması ile olaylar kısmen durmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Başkanı Donald TrumpFilistinIsrailJared Kushner
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