Trump'tan Katar açıklaması

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, "Katar, tarihsel olarak çok üst düzeyde teröre destek vermektedir. Terörizmin finansmanını durdurmalıyız. Görüşmelerimiz sonrasında Katar'a terörün finansmanını sona erdirmesi için çağrıda bulunmaya karar verdik" dedi.

Trump, Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında, Katar ve dün Kongrede ifade veren eski Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü James Comey ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Katar'ın teröre destek verdiğini ileri süren Trump, "Katar, tarihsel olarak çok üst düzeyde teröre destek vermektedir. Terörizmin finansmanını durdurmalıyız. Görüşmelerimiz sonrasında Katar'a terörün finansmanını sona erdirmesi için çağrıda bulunmaya karar verdik." diye konuştu.

Geçen ay Suudi Arabistan'a yaptığı ziyarette ilgili ülkelerin kendisine gelerek Katar'la ilgili şikayetlerini dile getirdiğini anlatan Trump, ardından başta Dışişleri Bakanı Rex Tillerson olmak üzere karar vericilerle görüşerek Katar'la ilgili bir sonuca vardıklarını belirtti.

Teröre destek veren tüm ülkelere "bu desteklerini hemen sona erdirmeleri" çağrısında bulunan Trump, "Henüz sorunları çözmüş değiliz, ancak çözeceğiz." ifadesini kullandı.

- Kral Selman'a teşekkür

Trump, "Katar'dan ve bölgedeki diğer ülkelerden (terörün finansmanını sonlandırma noktasında) daha fazlasını ve daha hızlı bir şekilde yapmalarını istiyoruz." şeklinde konuştu.

Riyad'da gerçekleştirilen zirveye değinen Trump, Suudi Arabistan'a, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'e ve zirveye katılan diğer ülkelere teşekkür etti ve "Umuyorum bu, terörizmin finansmanının sona ermesi için bir başlangıç olacaktır." dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, kısa süre önce yaptığı basın açıklamasında Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır'a çağrıda bulunarak Katar'a uygulanan ablukayı hafifletmelerini istemişti.

- Trump'tan Comey açıklaması

Basın toplantısının sonraki bölümünde, dün ABD Kongresinde ifade veren eski FBI Direktörü Comey ile ilgili soruları yanıtlayan Trump, dünkü oturumla kendisinin "aklandığını" savundu.

Comey'nin ifadeleri arasında kendisini suçlayacak herhangi bir unsur olmadığını iddia eden Trump, aralarındaki görüşmelerin kaydının olup olmadığına ilişkin bir soruya ise "Muhtemelen çok yakın bir zamanda bunu size açıklarım." yanıtını verdi.

Trump, "Dünkü oturum, (Rusya ile) herhangi bir bağlantının olmadığını, adaletin engellenmediğini ve onun (Comey) gizli bilgileri sızdıran biri olduğunu ortaya koydu." şeklinde konuştu.

Eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn hakkındaki soruşturmanın sona erdirilmesini hiçbir zaman talep etmediğini dile getiren Trump, "Comey'den sadakatini istediği" yönündeki iddiayı da reddetti.

- "Yemin altında da aynı şeyleri söylerim"

Trump, bir soru üzerine, Rusya soruşturmasını yürüten özel savcı Robert Mueller huzurunda yemin altında da aynı şeyleri söylemeye "yüzde 100" hazır olduğunu vurguladı.

Eski FBI Direktörü Comey, ABD Kongresindeki ifadesinde, Trump yönetiminin "görevine son verildikten sonra kendisini karaladığını" ve "FBI hakkında yalan söylediğini" öne sürmüş, Trump'ın kendisinden Flynn soruşturmasını kapatmasını istediğini iddia etmişti.