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Trump'tan Kim'e "nükleer silah butonu" yanıtı

- ABD Başkanı Trump: - "Kuzey Kore lideri Kim Jong-un 'nükleer silah butonunun her zaman masasında olduğunu' açıklamış. Ona, tükenmiş ve açlık çeken rejiminden biri benim de nükleer silah butonumun olduğunu söylesin! Ancak bu, onunkinden çok daha büyük ve güçlü bir buton ve bu çalışıyor"

Trump'tan Kim'e

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, masasında artık nükleer bir silah düğmesinin olduğunu dile getiren Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a, "Kim Jong-un 'nükleer silah butonunun her zaman masasında olduğunu' açıklamış. Ona, tükenmiş ve açlık çeken rejiminden biri benim de nükleer silah butonumun olduğunu söylesin! Ancak bu, onunkinden çok daha büyük ve güçlü bir buton ve bu çalışıyor." sözleriyle yanıt verdi.

Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Kuzey Kore lideri Kim'i hedef aldı.

Açıklamasında Trump, "Kuzey Kore lideri Kim Jong-un 'nükleer silah butonunun her zaman masasında olduğunu' açıklamış. Ona, tükenmiş ve açlık çeken rejiminden biri benim de nükleer silah butonumun olduğunu söylesin! Ancak bu, onunkinden çok daha büyük ve güçlü bir buton ve bu çalışıyor." ifadelerini kullandı.

- Kim'den "nükleer buton" tehdidi

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, yeni yıl konuşmasında ülkesinin nükleer ve füze programlarından vazgeçmeyeceğini belirterek, "nükleer silah butonunun" daima masasında olduğunu söylemişti.

Güney Kore'nin ulusal haber ajansı Yonhap'ın haberine göre Kim, devlet televizyonunda yaptığı yeni yıl konuşmasında, ABD ana karasının Kuzey Kore'nin nükleer vuruş menzilinde olduğunu iddia etmişti.

ABD Başkanı Trump, 20 Kasım 2017'de Kuzey Kore'yi "teröre destek veren devlet" olarak tanıyacağını açıklamıştı. Bu açıklamanın ardından ABD, 21 Kasım'da ülkenin ticaret faaliyetlerini kısıtlamak için bir kişi, 13 şirket ve 20 gemi hakkında yaptırım kararı almıştı.

Kuzey Kore, ABD'nin "teröre destek veren ülkeler" listesinde İran, Sudan ve Suriye'nin ardından 4'üncü sırada yer alıyor. Söz konusu listeye 2'nci kez eklenen ülke, George W. Bush tarafından 2008'de çıkarılmadan önce 20 yıl listede kalmıştı.

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ABDDonald TrumpKim Jong-unKuzey Kore
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