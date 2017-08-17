Trump'tan Konfederasyon askerlerinin heykellerinin kaldırılmasına tepki

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, bazı eyaletlerde Konfederasyon askerlerinin heykellerinin kaldırılmasına tepki göstererek, "Bu ülkenin tarihini değiştiremezsiniz ama ondan öğrenebilirsiniz." dedi.

Başkan Trump, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarda, ABD'nin farklı eyaletlerinde 10'a yakın heykelin kaldırılmasına tepki gösterdi.

Trump, heykellerin ABD tarihini simgelediğine dikkati çekerek, "Bu heykelleri kaldırmak suretiyle bu mükemmel ülkenin tarihinin parçalandığını görmek çok üzücü." ifadesini kullandı.

Donald Trump, "Bu ülkenin tarihini değiştiremezsiniz ama ondan öğrenebilirsiniz. Önce Robert E. Lee, Stonewall Jackson, peki şimdi sırada kim var? Washington? Jefferson? Aptalca. Şehirlerimizin güzelliği bozuluyor, meydanlarda ve parklardaki bu boşluk asla doldurulamayacak ve özlenecektir." paylaşımında bulundu.

ABD'de çarşamba günü, son yıllarda siyahilerin birçok eylemine sahne olan Maryland eyaletinin Baltimore şehrinde bulunan iki Konfederasyon heykeli kaldırılmıştı.

General Lee'nin heykeli, son olaylarda ABD'de kökleri Amerikan İç Savaşı'na kadar giden bir ayrılığın sembolü konumunda. Irkçılık ve ayrımcılık karşıtı birçok kişi ve grup, son yıllarda ABD'nin özellikle güney eyaletlerinde bulunan Konfederasyon sembollerinin kaldırılması için girişimlerde bulunuyor. Bu semboller arasında General Lee'nin heykeli de yer alıyor.



Charlottesville'deki Konfederasyon ordusu komutanı Robert Edward Lee'yi simgeleyen heykelin kaldırılacağı yönündeki planlar üzerine hafta sonu ırkçı gruplar bu şehirde toplanarak protesto gösterileri düzenlemişti. Sokaklara karşıt grupların da çıkması üzerine çatışmalar yaşanmış ve ırkçılık karşıtı grubun üzerine araç sürülmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetmiş, onlarca kişi yaralanmıştı.