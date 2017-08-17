Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape Adalet Bakanı Abdulhamit Gül fesh Danışmanlar Konseyini
Ödemeleri erteleme dönemi
Ödemeleri erteleme dönemi
Sahte taş uyarısı
Sahte taş uyarısı
Türk malını TTG tanıtacak
Türk malını TTG tanıtacak
Kadın avukat sayısı 2 kat arttı
Kadın avukat sayısı 2 kat...
e-hırsızlık uyarısı
e-hırsızlık uyarısı

Trump'tan Konfederasyon askerlerinin heykellerinin kaldırılmasına tepki

- ABD Başkanı Trump: - "Bu ülkenin tarihini değiştiremezsiniz ama ondan öğrenebilirsiniz. Önce Robert E. Lee, Stonewall Jackson, peki şimdi sırada kim var? Washington? Jefferson? Aptalca. Şehirlerimizin güzelliği bozuluyor, meydanlarda ve parklardaki bu boşluk asla doldurulamayacak ve özlenecektir"

Trump'tan Konfederasyon askerlerinin heykellerinin kaldırılmasına tepki

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, bazı eyaletlerde Konfederasyon askerlerinin heykellerinin kaldırılmasına tepki göstererek, "Bu ülkenin tarihini değiştiremezsiniz ama ondan öğrenebilirsiniz." dedi.

Başkan Trump, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarda, ABD'nin farklı eyaletlerinde 10'a yakın heykelin kaldırılmasına tepki gösterdi.

Trump, heykellerin ABD tarihini simgelediğine dikkati çekerek, "Bu heykelleri kaldırmak suretiyle bu mükemmel ülkenin tarihinin parçalandığını görmek çok üzücü." ifadesini kullandı.

Donald Trump, "Bu ülkenin tarihini değiştiremezsiniz ama ondan öğrenebilirsiniz. Önce Robert E. Lee, Stonewall Jackson, peki şimdi sırada kim var? Washington? Jefferson? Aptalca. Şehirlerimizin güzelliği bozuluyor, meydanlarda ve parklardaki bu boşluk asla doldurulamayacak ve özlenecektir." paylaşımında bulundu.

ABD'de çarşamba günü, son yıllarda siyahilerin birçok eylemine sahne olan Maryland eyaletinin Baltimore şehrinde bulunan iki Konfederasyon heykeli kaldırılmıştı.

General Lee'nin heykeli, son olaylarda ABD'de kökleri Amerikan İç Savaşı'na kadar giden bir ayrılığın sembolü konumunda. Irkçılık ve ayrımcılık karşıtı birçok kişi ve grup, son yıllarda ABD'nin özellikle güney eyaletlerinde bulunan Konfederasyon sembollerinin kaldırılması için girişimlerde bulunuyor. Bu semboller arasında General Lee'nin heykeli de yer alıyor.

Charlottesville'deki Konfederasyon ordusu komutanı Robert Edward Lee'yi simgeleyen heykelin kaldırılacağı yönündeki planlar üzerine hafta sonu ırkçı gruplar bu şehirde toplanarak protesto gösterileri düzenlemişti. Sokaklara karşıt grupların da çıkması üzerine çatışmalar yaşanmış ve ırkçılık karşıtı grubun üzerine araç sürülmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetmiş, onlarca kişi yaralanmıştı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Konfederasyon
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5