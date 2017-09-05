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Trump'tan Kuzey Kore diplomasisi

- ABD Başkanı Trump, Kuzey Kore'nin hidrojen bombası denemesiyle ilgili Güney Kore Devlet Başkanı Moon ve Almanya Başbakanı Merkel ile telefonda görüştü - Moon ile görüşmesinde Trump'ın, Güney Kore'nin füze taşıma kapasitesi üzerindeki kısıtlamaların kaldırılması ve bu ülkeye milyarlarca dolarlık yeni silah satımı konusunda prensipte onay verdiği bildirildi

Trump'tan Kuzey Kore diplomasisi

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın, Güney Kore'nin füze taşıma kapasitesi üzerindeki kısıtlamaların kaldırılması ve bu ülkeye milyarlarca dolarlık yeni silah satımı konusunda prensipte onay verdiği bildirildi.

Beyaz Saray'dan yapılan iki ayrı yazılı açıklamada, Trump'ın Kuzey Kore'nin 3 Eylül'deki hidrojen bombası denemesine karşı Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ve Almanya Başbakanı Angela Merkel telefon görüşmeleri yaptığı, liderlerin Kuzey Kore tehdidine karşı ortak tavır içinde olunduğu bildirildi.

Trump-Moon görüşmesinde Kuzey Kore'nin tüm dünyaya karşı bir tehdit oluşturduğuna vurgu yapıldığı belirtilen açıklamada, "İki lider, ellerindeki tüm araçları kullanarak Kuzey Kore üzerindeki baskının artırılması konusunda anlaştı." ifadesi kullanıldı.

- Güney Kore'ye yeni silah satımı

Açıklamada, ABD ile Güney Kore arasındaki ortak askeri kapasitesinin artırılmasının da gündeme geldiği ifade edilerek, "Başkan Trump, Güney Kore'nin füze taşıma kapasitesi üzerindeki kısıtlamaların kaldırılması konusunda prensipte onay verdi. Başkan Trump aynı zamanda ABD'den Güney Kore'ye milyarlarca dolarlık silah satımı konusunda da kavramsal olarak onay verdi." bilgisi paylaşıldı.

- Merkel görüşmesinde BM'ye işaret edildi

Trump ile Merkel arasındaki görüşmeye ilişkin açıklamada ise "Her iki lider, Kuzey Kore'nin süregelen kayıtsız ve tehlikeli adımını kınadılar. Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki yakın koordinasyonun önemine dikkat çektiler. Başkan Trump, bu son provokasyonun, sadece uluslararası toplumun Kuzey Kore'nin yasak eylemlerine karşı kararlığını artırmaya hizmet edeceğini vurguladı." ifadesi kullanıldı.

Görüşmede, Kuzey Kore'ye karşı tüm seçeneklerin masada olduğunun ifade edildiği de belirtildi.

Kuzey Kore'nin 3 Eylül günü kıtalar arası balistik füze uyumlu hidrojen bombası denemesi yaptığı bildirilmiş, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) konuyla ilgili acil toplantıya çağrılmıştı. Toplantıda Çin'in BM Daimi Temsilcisi Liu Jieyi, Kuzey Kore'nin hidrojen bombası denemesine ilişkin, "Çin, Kore Yarımadası'nda kaos ve savaşa asla izin vermeyecek." açıklamasını yapmış, ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley ise "Kuzey Kore'nin füzeleri kötüye kullanması ve nükleer tehditleri savaş için yalvardığını gösteriyor. ABD asla savaş istemiyor ancak ülkemizin sabrı da sınırsız değil." şeklinde konuşmuştu.

Kuzey Kore'nin son nükleer denemesinin, 2006'dan bu yana bu ülkenin gerçekleştirdiği 6. nükleer deneme olduğu belirtiliyor.

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