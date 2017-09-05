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Trump'tan Kuzey Kore diplomasisi

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Güney Kore'nin füze taşıma kapasitesi üzerindeki kısıtlamaların kaldırılması ve bu ülkeye milyarlarca dolarlık yeni silah satımı konusunda prensipte onay verdiği bildirildi.

Trump'tan Kuzey Kore diplomasisi

WASHINGTON

Beyaz Saray'dan yapılan iki ayrı yazılı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kuzey Kore'nin 3 Eylül'deki hidrojen bombası denemesine karşı Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ve Almanya Başbakanı Angela Merkel telefon görüşmeleri yaptığı, liderlerin Kuzey Kore tehdidine karşı ortak tavır içinde olunduğu bildirildi.

Trump-Moon görüşmesinde Kuzey Kore'nin tüm dünyaya karşı bir tehdit oluşturduğuna vurgu yapıldığı belirtilen açıklamada, "İki lider, ellerindeki tüm araçları kullanarak Kuzey Kore üzerindeki baskının artırılması konusunda anlaştı." ifadesi kullanıldı.

Güney Kore'ye yeni silah satımı

Açıklamada, ABD ile Güney Kore arasındaki ortak askeri kapasitesinin artırılmasının da gündeme geldiği ifade edilerek, "Başkan Trump, Güney Kore'nin füze taşıma kapasitesi üzerindeki kısıtlamaların kaldırılması konusunda prensipte onay verdi. Başkan Trump aynı zamanda ABD'den Güney Kore'ye milyarlarca dolarlık silah satımı konusunda da kavramsal olarak onay verdi." bilgisi paylaşıldı.

Merkel görüşmesinde BM'ye işaret edildi

Trump ile Merkel arasındaki görüşmeye ilişkin açıklamada ise "Her iki lider, Kuzey Kore'nin süregelen kayıtsız ve tehlikeli adımını kınadılar. Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki yakın koordinasyonun önemine dikkat çektiler. Başkan Trump, bu son provokasyonun, sadece uluslararası toplumun Kuzey Kore'nin yasak eylemlerine karşı kararlığını artırmaya hizmet edeceğini vurguladı." ifadesi kullanıldı.

Görüşmede, Kuzey Kore'ye karşı tüm seçeneklerin masada olduğunun ifade edildiği de belirtildi.

Muhabir: Hakan Çopur

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ABDDonald TrumpDünyaGüney KoreKuzey Kore
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