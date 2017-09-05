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Trump'tan Kuzey Kore'ye karşı hamle

- ABD Başkanı Trump: - "Japonya ve Güney Kore'nin, ABD'den önemli miktarda, oldukça gelişmiş askeri ekipman satın almasına izin veriyorum"

Trump'tan Kuzey Kore'ye karşı hamle

ANKARA (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, "Güney Kore ve Japonya'nın, ABD'den önemli miktarda, oldukça gelişmiş askeri ekipman satın almasına onay verdiğini" bildirdi.

Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Japonya ve Güney Kore'nin, ABD'den önemli miktarda, oldukça gelişmiş askeri ekipman satın almasına izin veriyorum." ifadesini kullandı.

Beyaz Saray'dan dün yapılan yazılı açıklamada, Trump'ın, Kuzey Kore'nin 3 Eylül'deki hidrojen bombası denemesi konusunda Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ve Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüştüğü, liderlerin Kuzey Kore tehdidine karşı ortak tavır içinde olduğu kaydedilmişti.

Moon ile görüşmesinde Trump'ın, Güney Kore'nin füze taşıma kapasitesine yönelik kısıtlamaların kaldırılması ile bu ülkeye milyarlarca dolarlık yeni silah satımı konusuna prensipte onay verdiği bildirilen açıklamada, "İki lider, ellerindeki tüm araçları kullanarak Kuzey Kore üzerindeki baskının artırılması konusunda anlaştı." ifadesine yer verilmişti.



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Anahtar Kelimeler:
Donald TrumpGüney KoreJaponya
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