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Trump'tan Putin'e övgü

- ABD Başkanlığına seçilen Trump: - "Putin'den erteleme konusunda harika bir hamle. Onun çok zeki olduğunu her zaman biliyordum"

Trump'tan Putin'e övgü

NEW YORK (AA) - ABD Başkanlığına seçilen Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in hiçbir ABD'li diplomatı sınır dışı etmeme kararına övgü dolu sözlerle karşılık verdi.

Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Putin'den erteleme konusunda harika bir hamle. Onun çok zeki olduğunu her zaman biliyordum." ifadelerini kullandı.

ABD, Rusya'nın başkanlık seçimlerine siber saldırı düzenlediği iddiaları nedeniyle Washington ve San Francisco'da görevli 35 Rus diplomatın 72 saat içinde ülkeyi terk etmesini istemişti. Aynı çerçevede Maryland ve New York eyaletlerinde Rus hükümetine ait iki yerleşkenin boşaltılması talep edilmişti.

Bu yaptırımlara karşılık Putin, ABD'nin Rusya'da görev yapan diplomatlarını sınır dışı etmeyeceklerini açıklamıştı.

Putin, yazılı açıklamasında, "Karşılık verme hakkını saklı tutuyoruz. Ancak sorumsuz, 'mutfak diplomasisi' seviyesine inmeyeceğiz. Rus-Amerikan ilişkilerinin yeniden tesisine yönelik adımları ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın tutumuna göre belirleyeceğiz." değerlendirmesinde bulunmuştu.

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