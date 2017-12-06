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Trump'tan Suudi Arabistan'a Yemen çağrısı

- ABD Başkanı Trump, Yemen'e insani yardımların ulaştırılmasına izin vermesi konusunda Suudi Arabistan'a çağrıda bulundu

Trump'tan Suudi Arabistan'a Yemen çağrısı

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, Suudi yetkililere, Yemen'de yardıma muhtaç kişilere gıda, yakıt, su ve tıbbi malzeme ulaştırılmasına izin vermeleri çağrısında bulundu.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Trump'ın Yemen konusundaki değerlendirmesi paylaşıldı.

Trump, açıklamasında, "Yemen'deki muhtaç kişilere gıda, yakıt, su ve tıbbi malzeme ulaştırılmasına izin vermeleri konusunu Suudi Arabistan yetkilileriyle gerekli görüşmeleri yapmaları için hükümetimdeki yetkililere talimat verdim. Bu, insani nedenlerde hemen yapılmalıdır." ifadelerini kullandı.

Trump'ın Yemen açıklamasını, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığı gün yapması dikkati çekti.

Yemen'de 2014'ten bu yana meşru yönetim güçlerine karşı ortak silahlı eylemler düzenleyen Husiler ile Salih yanlıları arasında bir süredir anlaşmazlık yaşanıyordu. Taraflar arasındaki çatışmalar geçen cumartesi sabahı Sana'da yeniden alevlenmişti.

Eski Yemen Cumhurbaşkanı Salih, pazartesi günü başkent Sana'dan güneydeki Senhan ilçesine giderken yolda Husiler tarafından pusuya düşürülerek öldürülmüştü.


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ABDDonald TrumpSuudi ArabistanYemen
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