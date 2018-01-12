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TSK 2017'de etkisiz hale getirilen terörist sayısını açıkladı

Türk Silahlı Kuvvetlerince 2017'de PKK/KCK'ya mensup 3 bin 239 ve DEAŞ üyesi 3 bin 777 olmak üzere toplam 7 bin 16 terörist etkisiz hale getirildi.

TSK 2017'de etkisiz hale getirilen terörist sayısını açıkladı

ANKARA (AA) - Türk Silahlı Kuvvetlerince 2017'de PKK/KCK'ya mensup 3 bin 239 ve DEAŞ üyesi 3 bin 777 olmak üzere toplam 7 bin 16 terörist etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerince, 2017 yılında teröristlerce kullanılan bin 958 silah mevzisi, sığınak, barınak, mağara ve deponun kullanılamaz hale getirildiği, hudut güvenliğini sağlamak için gerçekleştirilen denetim ve kontrollerde sınırlardan yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 439 bin 195 kişinin yakalandığı bildirildi.

2017 yılında gerçekleştirilen operasyonlarda yaklaşık 54 ton toz/kubar esrar ve uyuşturucu madde, 4 milyon 734 bin 27 kök kenevir, 26 bin 483 adet hap ele geçirildi.

9 bin 236 personel ihraç edildi

TSK tarafından, FETÖ/PDY ile mücadelede bugüne dek 9 bin 236 personel hakkında ihraç işlemi yapıldığı, 5 bin 399 personelin tutuklu olduğu açıklandı.

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