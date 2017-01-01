TSK DEAŞ hedeflerini vurdu: 34 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA (AA) - Türk Silahlı Kuvvetlerince Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Türk Hava Kuvvetlerine ait uçaklar tarafından, Bab, Bzagah, Suflaniyah ve Shamaviyah’da bulunan ve DEAŞ terör örgütünce barınma, savunma ve silah mevzisi olarak kullanılan toplam 17 bina imha edildi. Gün içerisinde yaşanan çatışmalarda 3 muhalif yaralanırken 34 DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.