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TSK yeni füzesine kavuştu

Türk Silahlı Kuvvetleri, yerli imkanlarla üretilen OMTAS Fırlatma Sistemi ile 8 OMTAS tanksavar füzesinin kabul işlemlerini tamamladı

TSK yeni füzesine kavuştu

ANKARA (AA) - Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), OMTAS Fırlatma Sistemi ile 8 OMTAS tanksavar füzesinin kabul işlemlerini tamamladı, yerli üretim silahlar bu ay içinde Kara Kuvvetleri Komutanlığınca kullanılmaya başlanacak.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Roketsan tarafından geliştirilen hassas güdümlü füzeler arasında yer alan OMTAS Orta Menzilli Tanksavar Silah Sistemi'nin, test atışlarının başarıyla tamamlanmasının ardından kabul işlemi gerçekleştirildi.

Bu kapsamda Türk Silahlı Kuvvetleri, bir OMTAS Fırlatma Sistemi ile 8 OMTAS tanksavar füzesinin kabul işlemlerini 2 Haziran'da gerçekleştirdi. Sistemler, bu ay içinde Kara Kuvvetleri Komutanlığının envanterine girecek.

OMTAS Sistemi, piyade unsurları tarafından 4 kilometre menzildeki zırhlı düşman unsurlarının etkisiz hale getirilmesi amacıyla Roketsan tarafından geliştirilen "at-unut", "at-güncelle" atış modlarına sahip yeni nesil tanksavar özelliği taşıyor.

Kara ve Deniz Kuvvetleri komutanlıklarının orta menzildeki tanksavar sistemi ihtiyacının karşılanmasına yönelik "OMTAS Projesi Seri Üretim Sözleşmesi"nin bu yıl içinde imzalanması planlanıyor.

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