İZMİR (AA) - İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin 271 sanık hakkındaki davanın görülmesine, Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki (DKK) bazı tanıkların dinlenilmesiyle devam edildi.

Aliağa Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü'nde İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesine dönüştürülen salondaki duruşmaya, bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı.

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile kayda alınan duruşmada tutuklu sanık eski Foça Batı Görev Grup Komutanı Tuğamiral Yaşar Çamur'un tanık olarak dinlenilmesini istediği eski Donanma Kurmay Başkanı Tuğamiral Yalçın Payal darbe girişiminin yaşandığı gün Gölcük'te görevli olduğunu, Foça'dan gemilerin seyre çıkışının planlı bir faaliyet olmadığını ileri sürdü.

Tanık Yalçın Payal, plan dışı bir faaliyet nedeniyle görev icra eden kişinin komutana haber verme zorunluluğu olduğunu ifade ederek kendisine bu şekilde bilgi gelmediğini söyledi.

Darbe girişimi akşamı darbeci askerler tarafından rehin alındığını belirten tanık, 16 Temmuz sabahına kadar Batı Görev Grup Komutanlığının faaliyetlerinden haberi olmadığını ifade etti.

- Mahkeme başkanı : "TSK yönetime el koymuştur' diyorsa, darbecidir"

Tanığın ifadesinden sonra söz alan tutuklu sanık Yaşar Çamur, "Ben hiçbir zaman 'üstlerime ulaşmak istedim ama ulaşamadım' demedim. Birinci önceliğim bana emanet edilen 7 geminin güvenliğini sağlamaktı. Emir alma ihtiyacım yoktu. O yüzden aramadım. Kurmay Başkanı'nın Foça'dan kalkan tüm gemilerden haberdar olması gerekirdi." dedi.

Mahkeme Başkanı, Çamur'un ifadeleri üzerine, "Darbe kalkışmasında adı geçen herkesle irtibatta oluyorsun. Senin 1. bağlılarını aramaktan imtina etmişsin."dedi.

Çamur'un "Vicdanen rahatım, gemilerin emniyeti için çıktım, bu kişilerle konuştum, sadece bilgi aldım." demesi üzerine Mahkeme Başkanı, "Bu bilgiyi kurmay başkanından alabilirsin. Eski Kuzey Deniz Saha Komutanlığı Kurmay Başkanı Tuğamiral Ömer Faruk Harmancık (tutuklu sanık) seni arayıp 'TSK yönetime el koymuştur' diyorsa, darbecidir." dedi.

Mahkeme Başkanı Çamur'un "Benim görevim gemilerin emniyetini sağlamak darbeyi çözmek değil." ifadelerine ise "Personel yok o sırada gemide. Onları çağırarak emniyetsiz pozisyona sokan sensin. Gemilerin emniyette olup olmadığı konusunda irtibat için üstlerinle görüşebilirsin. Sen gidiyorsun Halil İbrahim Yıldız'ı (tutuklu sanık) arıyorsun." yanıtını verdi.

Mahkeme Başkanının "Darbe başarılı olsaydı, cunta başa geçmiş olsaydı sen güney deniz saha komutanı mı olacaktın?" sorusuna Çamur, "Onu niye verdiler bilmiyorum. Büyük ihtimal yine yargılanıyor olacaktım. O gece verilen emir sıkıyönetim direktifi. Ben o emirlerin hiçbirisini yapmadım. Darbeye yönelik tek bir emrim yok. Bütün gemilerin bilgisi donanma harekat merkezinde var. Kurmay başkanı başka hareket var mı, başka gemi kalkıyor mu diye sorsa bilgisi olurdu. Onların verdiği emirde yer alan 'Gemiler limana dönecektir' ifadesi çok afaki." şeklinde savunma yaptı.

Tanık eski Harp Filosu Komutanı Tümamiral Ahmet İskender Yıldırım, tutuklu sanık Yaşar Çamur'un emrinde olan 3 amiralden biri olduğunu belirterek darbe girişimi akşamı eski Donanma Kurmay Başkanı Tuğamiral Yalçın Payal'ın kendisini aradığını ve 'Gölcük'ten gemiler seyre çıkıyor, haberiniz var mı' dediğini ifade etti.

Filo komutanının haberi olmadan 1 geminin bile hareket etmesinin mümkün olmadığını söyleyen tanık, "Gemilerin amiralden izinsiz çıkması mümkün değildir. O akşam 'Benim emrim olmadan hiçbir gemi seyre kalkmasın' emri verdim." dedi.

Tanık, darbe girişimi akşamı gemilerde televizyonların kapatıldığını telefonların toplatıldığını anımsatarak, "Televizyonu ve telefonu kapatırsanız düşmanın nerede olduğunu nasıl anlarsınız?" diye sordu.

Mahkeme heyeti duruşmaya öğle arası verdi.







